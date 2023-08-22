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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Borsa İstanbul 3 ayda 11 kez geri döndü - İş-Yaşam Haberleri

        Borsa İstanbul 3 ayda 11 kez geri döndü

        Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve yeni ekonomi yönetiminin ortodoks politikalara dönmesi ile ralliye başlayan Borsa İstanbul seçimlerden bu yana 4 bin 841 puandan yüzde 61 yükselerek 7 bin 796 puana tırmandı. Borsa son 3 ayda her düzeltme belirtisi olan hızlı düşüşün ertesi günü geri döndü. Endeksin her seferinde geri dönmesinin 7 önemli nedeni bulunuyor. Banların başında yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı rasyonel (ortodoks) ekonomi politikaları var. Endeksin son 3 ayda 11 kez düştüğü günün ertesi gün ralli yapması yatırımcı güvenini artırdı.

        Rahim Ak
        rak@cyh.com.tr
        Giriş: 22.08.2023 - 07:17
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        Geri dönüşlerin borsası
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        Borsa İstanbul dün yine son dönemlerde yaptığı gibi önceki günkü düşüşün aksine hızla toparlanarak yatırımcı nezdinde güven tazeledi. Öyle ki Borsa İstanbul son 3 ayda tam 11 kez hızlı düştüğü ve "acaba düzeltme mi başlıyor" söylemlerinin yayılmasına inat ertesi gün kayıpları da geri alarak yükselişine davam etti. Böylece tıpkı 2008 Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı için söylenen geri dönüşlerin kralı unvanını hak etti.

        Seçim belirsizliğinin ortadan kalkması ve yeni ekonomi yönetiminin Ortodoks politikalara dönmesi ile ralliye başlayan Borsa İstanbul seçimlerden bu yana 4 bin 841 puandan yüzde 61 yükselerek 7 bin 796 puana tırmandı. Borsa İstanbul son 3 ayda her düzeltme belirtisi olan hızlı düşüşün ertesi günü geri döndü. Borsanın her seferinde geri dönmesinin 7 önemli nedeni bulunuyor. Banların başında yeni ekonomi yönetiminin uyguladığı rasyonel (Ortodoks) ekonomi politikaları var. Endeksin son 3 ayda 11 kez düştüğü günün ertesi günü ralli yapması yatırımcı güvenini artırdı.

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        ŞİMŞEK İSTİFA HABERİ DOĞRU DEĞİL

        Borsanın her seferinde küllerinden doğmasının ikinci nedeni Ortodoks politikaların süreceğinin kanıtı olan faiz artırımına devam edilmesinin düşünülmesi. Perşembe günkü toplantıda politika faizinin yüzde 20'ye çekilmesi bekleniyor. Borsanın son düşüşünden ayağa kalkmasının önemli bir nedeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in istifa edip sonra vazgeçirildiği haberinin doğru olmadığının anlaşılması. Bizim araştırmalarımız da bu haberin büyük olasılıkla doğru olmadığını gösteriyor. Aksine Bakan Şimşek'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı faiz artırımı ve Ortodoks politikalara dönüşün artık kaçınılmaz olduğu konusunda ikna çabalarının sürdüğü gelen haberler arasında. Şimşek'in bunu başarabilme olasılığı yüksek.

        FAİZ YOK 2 MİLYON YATIRIMCI BORSAYA KOŞTU

        Endeksin zirvelere tırmanmasında önemli bir neden yatırımcı sayısının artması. Son olarak borsaya yatırım yapan vatandaş sayısı 5 milyon 923 bine kadar çıktı. Yılbaşında bu rakam 4 milyondu. Döviz bir süredir yerinde sayıyor, mevduat faizi likidite bolluğu nedeniyle yüzde 40’lardan yüzde 30’un altına geriledi. Enflasyon hedefinin yüzde 58 olduğu ortamda yatırımcı kendini koruyacak enstrüman olarak borsayı görüyor. Bir yandan da yeni halka arzlarla borsa ile tanışan vatandaş borsayı hemen terk etmiyor.

        PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK BORSADA

        Yükselişin sürmesinin önemli bir nedeni de borsada düzeltme hareketinin geldiği günün ertesi günü kayıplarını hep aynı hızla geri alınıyor olması. Böylece yatırımcı güveni kaybolmuyor, psikolojik üstünlük hep borsada kalıyor.

        SATIŞLAR TRENDE DÖNÜŞMÜYOR

        Borsanın son dönemdeki rallisini kesen önemli günlerden birisi olan geçen hafta cuma günkü satışlardı. Edindiğimiz bilgiler satışların yarısının hızlı alım satım yapan yabancı hedge fonlar yarısının robotlar kaynaklı olduğu şeklinde. Yani orta ve uzun vadeli yabancı yatırımcının henüz borsaya gelmiyor olmasının yanı sıra mevcut yabancı satışının kar amaçlı olduğu ve bir trende dönüşmediği anlaşılıyor. Hedge fonlar kısa vadeli kar peşinde koştukları için her an yeni alım veya satım yapabiliyor.

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