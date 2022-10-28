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Bugün borsa işlemi yapacaklar dikkat!

Cumhuriyet'in 99. yıl dönümü için sayılı saatler kaldı. Tüm ülkede coşkuyla kutlanacak olan bayramımızdan önce resmi tatillerin duyuruları yapıldı. İşte Borsa İstanbul'un 28 Ekim çalışma saatleri...

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  • Borsa İstanbul bugün açık mı? 28 Ekim Cuma borsa yarım gün mü, kaça kadar açık olacak?

    Türkiye Cumhuriyeti'nin 99. yılının kutlanacağı 29 Ekim 2022 tarihinden bir gün önce birçok kurum yarım gün çalışıyor. 28 Ekim günü vatandaşların işlerinin yarım kalmaması için Borsa İstanbul tarafından günlük çalışma takvimi duyuruldu.
  • Borsa İstanbul bugün açık mı? 28 Ekim Cuma borsa yarım gün mü, kaça kadar açık olacak?

    28 EKİM CUMA GÜNÜ BORSA AÇIK MI, KAPALI MI, KAÇA KADAR AÇIK?

    Borsa İstanbul 28 Ekim Cuma günü saat 13.00 itibarıyla hizmet vermeyecek. Duyurulan bilgiye göre bugün borsa yarım gün faaliyet gösterecek.
  • Borsa İstanbul bugün açık mı? 28 Ekim Cuma borsa yarım gün mü, kaça kadar açık olacak?

    BORSA İSTANBUL ÇALIŞMA TAKVİMİ

    28 Ekim 2022 Cuma Cumhuriyet Bayramı'da borsa saat 13:00'e kadar hizmet verecek. Yarım gün çalışılacak.
  • Borsa İstanbul bugün açık mı? 28 Ekim Cuma borsa yarım gün mü, kaça kadar açık olacak?

    29 EKİM BORSA AÇIK MI?

    29 Ekim 2022 Cumartesi Cumhuriyet Bayramı'nda Borsa İstanbul kapalı olacak.

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