AA

Borsa İstanbul'da geçen ay başlayan yükseliş rallisinin, bu ayın ilk 2 haftasında da devam etmesi ile bu hafta 112.000 puan sınırına kadar yükselen BIST 100 endeksi, yılın son 2 haftasında yaklaşık yüzde 4 daha yükselmesi durumunda 2018'in kayıplarını telafi etmiş olacak.

Endeks, 2017'yi yüzde 50'ye yaklaşan yükselişle 115.333'den kapatması sonrası 2018'de yüzde 21 değer kaybederek 91.270 puana gerilemişti.

BIST 100 endeksi, bu yıl ekim ayını 98.469 puandan tamamlaması sonrası kasımda başlayan ralli ile bu hafta 111.910 puana kadar çıktı ve haftayı 110.477 puandan tamamladı. 6 haftalık rallide yaklaşık yüzde 12 değer kazanan BIST 100 endeksinin, 2018 kapanışına göre değer kazancı ise yüzde 21'e ulaştı.

BANKA HİSSELERİ YÜZDE 15 YÜKSELDİ

Kasım ayı başından bu yana etkili olan rallide, yüzde 45 ile bilişim, yüzde 41 ile turizm ve yüzde 34 ile gayrimenkul yatırım ortaklığı gibi sektörler öne çıkarken, endeks üzerinde ağırlığı fazla olan bankacılık ve holding hisselerinin getirilerinin görece düşük kalması dikkati çekti. Banka hisseleri bu dönemde ortalama yüzde 15, holding hisseleri ise yüzde 12 yükseliş kaydetti.

Analistler, faizlerdeki düşüş ve ekonomi yönetiminin, takipteki alacakların bilançolardan temizlenmesi yönünde attığı adımlar sonrası bankacılık sektörünün bilançolarında iyileşmenin başlayabileceğini, buna bağlı olarak hisse fiyatlarında yükselişin güçlenebileceğini ifade etti.

Yılı rekorlarla tamamlaması beklenen turist sayısıyla turizm sektörü hisseleri ve hayata geçirilecek büyük projeler, faizlerdeki düşüş ve teşvik önemleriyle hareketlenmeye başlayan gayrimenkul yatırım ortaklıkları hisselerinin yükseliş potansiyelinin devam ettiğini kaydeden analistler, bilişim sektöründe ise hızlı yükseliş sonrası dinlenme sürecinin görülebileceğini aktardı.

YABANCI YATIRIMCININ BİLİŞİM İLGİSİ

Analistler, bilişim sektörü hisselerinin getirisinin kasım başından bu yana ortalama yüzde 50'yi bulduğunu anımsatarak, büyüyen pazar, ekonomi yönetiminin teşvikleri ve yabancı yatırımcı ilgisinin bu sektör hisselerini desteklediğini söyledi.

Bankacılık sektörü hisselerinin daha fazla katkı vermesi durumunda BIST 100 endeksindeki yükselişin ivme kazanabileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan 111.000 üzerindeki hedeflerin 115.000 ve 119.000 seviyeleri olacağını belirtti.

Analistler, endeksin TL bazında tarihi zirvesinin 121.532 puanda bulunduğunu, dolar bazında ise zirveye hala çok uzak olduğunu kaydetti.

Dolar bazında, 19.200 puanda olan BIST 100 endeksinin tarihi zirvesi 51.070 puanda bulunuyor. Endeks, Kasım 2010'da 51.070 puanla dolar bazlı rekorunu kırmasının ardından Mayıs 2013'te bu seviyelere yaklaşmayı başarsa da üzerine çıkamamıştı.

JEOPOLİTİK RİSKLER DEĞİŞMEDİ

Aralık ayının ikinci yarısında ekonomi takviminde, 19 Aralık'taki İngiltere ve Japonya merkez bankalarının toplantılarının yanı sıra büyüme ve imalat sanayi verilerinin öne çıktığını aktaran analistler, Noel tatilleri ve yıl sonu pozisyon kapatma işlemlerinin yoğunlaşmasıyla piyasalarda sert dalgalanmaların görülebileceğini aktardı.

Analistler, piyasalarda dalga boyunu artırabilecek, jeopolitik risk unsurlarının ise çok fazla değişmediğini kaydetti.

İngiltere'de genel seçimi tek başına çoğunluğu sağlayan Muhafazakar Parti'nin kazanması ile siyasi belirsizliklerden birinin gündemden düşse de Suriye, İran ve Irak'taki karışıklıkların devam ettiğini anımsatan analistler, ticaret savaşı, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil süreci ve ABD ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin de gündemdeki yerini koruduğunu vurguladı.