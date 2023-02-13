YATIRIMCILARIN YÜZDE 9.6'SI DEPREM BÖLGESİNDE

Toplam hisse senedi yatırımcılarının yüzde 10’u deprem bölgesinde. Bugün iptal edilmeseydi 13 dakikalık kayıp piyasa değeri açısından 360 milyar TL idi. MKK verilerine göre Ocak 2023 itibarıyla depremin etkilediği 10 ilde 381 bin 383 borsa yatırımcısı bulunuyor. Bu toplam yatırımcı sayısının yaklaşık yüzde 9.6'sına tekabül ediyor. Bu illerde en fazla yatırımcı sayısı 111 bin 602 ile Adana'da bulunuyor. Adana'yı 60 bin 919 ile Hatay ve 49 bin 317 yatırımcıyla Gaziantep takip ediyor.