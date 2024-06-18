Borsa ne zaman açılacak? 2024 Kurban Bayramı'ndan sonra Borsa İstanbul açılış tarihi
Kurban Bayramı süresince kapalı olan Borsa İstanbul'un açılış tarihi araştırılıyor. Bu hafta bayram nedeniyle işlem gerçekleştiremeyen yatırımcılar, yurt dışı piyasalardaki göstergeleri takip etti. Dört gün süren bayramın son günlerinde girilmesiyle gözler "Borsa ne zaman açılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Kurban Bayramı'ndan sonra Borsa İstanbul açılış tarihi...
Kurban Bayramı tatili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla uzatıldı. İdari izin kapsamında kamu kurum ve kuruluşları 9 gün bayram tatili yapacağı belirtildi. Bayram tatili devam ederken yatırımcıların gündemine ise Borsa İstanbul açılış tarihi oturdu. Peki, borsa ne zaman açılacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...
BORSA İSTANBUL AÇILIŞ TARİHİ
Kurban Bayramı, bu sene 16-19 Haziran 2024 tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili nedeniyle pazartesi, salı ve çarşamba günü yurt içi piyasalar kapalı olacak.
BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul, Kurban Bayramı boyunca dört gün kapalı olacak. Borsa, 20 Haziran 2024 Perşembe günü açılacak. Yatırımcılar 20 Haziran tarihi itibarıyla işlemlerine kaldığı yerden devam edbilecek.