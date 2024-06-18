Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa ne zaman açılacak? 2024 Kurban Bayramı sonrası Borsa İstanbul hangi gün açılıyor?

        Borsa ne zaman açılacak? 2024 Kurban Bayramı'ndan sonra Borsa İstanbul açılış tarihi

        Kurban Bayramı süresince kapalı olan Borsa İstanbul'un açılış tarihi araştırılıyor. Bu hafta bayram nedeniyle işlem gerçekleştiremeyen yatırımcılar, yurt dışı piyasalardaki göstergeleri takip etti. Dört gün süren bayramın son günlerinde girilmesiyle gözler "Borsa ne zaman açılacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 Kurban Bayramı'ndan sonra Borsa İstanbul açılış tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.06.2024 - 11:20 Güncelleme: 20.06.2024 - 00:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Kurban Bayramı tatili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla uzatıldı. İdari izin kapsamında kamu kurum ve kuruluşları 9 gün bayram tatili yapacağı belirtildi. Bayram tatili devam ederken yatırımcıların gündemine ise Borsa İstanbul açılış tarihi oturdu. Peki, borsa ne zaman açılacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        2

        BORSA İSTANBUL AÇILIŞ TARİHİ

        Kurban Bayramı, bu sene 16-19 Haziran 2024 tarihleri arasında idrak edilecek. Kurban Bayramı tatili nedeniyle pazartesi, salı ve çarşamba günü yurt içi piyasalar kapalı olacak.

        3

        BORSA NE ZAMAN AÇILACAK?

        Borsa İstanbul, Kurban Bayramı boyunca dört gün kapalı olacak. Borsa, 20 Haziran 2024 Perşembe günü açılacak. Yatırımcılar 20 Haziran tarihi itibarıyla işlemlerine kaldığı yerden devam edbilecek.

        4
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        9 yaşındaki çocuğun kahreden ölümü!
        1-1 paylaştılar
        1-1 paylaştılar
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Filistinlilerin gördüğü işkenceyi anlattı
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        Çocuklarını tehdit eden vicdansız baba tutuklandı
        İlkay attı, Almanya turladı!
        İlkay attı, Almanya turladı!
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Bayram sonrası hava nasıl olacak
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Rum yönetimine 'İsrail' uyarısı
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Güney Kore'de 'demografik' acil durum
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Büyükekşi'den seçim sözleri
        Almanya ikide iki yaptı!
        Almanya ikide iki yaptı!
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Tam facia! Serinlemek isteyen 3 kardeş boğuldu
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Çılgın maçta kazanan yok!
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Uykunun 4 aşamasında ne yaşıyoruz?
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Batshuayi, Galatasaray yolcusu!
        Sert yanıt
        Sert yanıt
        Harcama limitleri açıklandı!
        Harcama limitleri açıklandı!
        Otomobilde kampanya bayramı
        Otomobilde kampanya bayramı
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!
        Dünya basını Arda Güler'i konuşuyor!