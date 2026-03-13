Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Borsa neden düştü? 13 Mart Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor?

        Borsa günü düşüşle tamamladı! 13 Mart Cuma borsa neden düştü?

        Haftanın kapanış gününe yüzde 0,25 azalışla 13.253,33 puandan başlayan Borsa İstanbul BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybıyla 13.092,93 puandan tamamladı. Küresel piyasalar ise, Orta Doğu'da çatışmaların sona ereceğine yönelik kayda değer bir gelişme olmaması ve yüksek seyreden petrol fiyatlarının etkisiyle negatif seyrediyor. Bölgede devam eden jeopolitik gerginliklerden dolayı İran'ın enerji arzını daha da kısıtlayacağına ilişkin endişeler öne çıkıyor. Bu durum petrol fiyatlarını yükseltirken borsalarda satış baskısını da artırıyor. Peki, 13 Mart Cuma borsa neden düştü? İşte borsada yaşanan düşüşün nedeni...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 19:11 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Borsa İstanbul'un günü düşüşle tamamlamasının ardından, borsada yaşanan düşüşün nedeni gündemi meşgul etmeye başladı. ABD-İsrail ve İran arasındaki çatışmaların çözüme kavuşacağına dair umutların azalması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapalı tutacağını açıklaması piyasalarda risk algısının yüksek kalmasına neden oluyor. Piyasalar, çatışmanın potansiyel süresini yeniden değerlendirirken, süreçte yatırımcılar riskten kaçınıyor. Peki, Borsa neden düştü? 13 Mart Cuma Borsa İstanbul BIST 100 endeksi ile borsa neden düşüyor? İşte detaylar...

        2

        BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,45 değer kaybederek 13.092,93 puandan tamamladı.

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 193,19 puan azalırken, toplam işlem hacmi 145,4 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 3,33, holding endeksi yüzde 1,25 değer kaybetti.

        Sektör endeksleri arasında en çok yükselen yüzde 1,40 ile sigorta, en çok değer kaybeden ise bankacılık oldu.

        3

        Küresel piyasalarda, Orta Doğu'da devam eden çatışmalar ve ABD'de açıklanan makroekonomik veriler fiyatlamalar üzerinde etkili olurken, yüksek seyreden petrol fiyatları yatırımcıların odağındaki yerini koruyor.

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi de küresel piyasalardaki satışlara paralel olarak haftanın son işlem günün negatif tamamladı.

        4

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 24,11'den yüzde 25,38'e yükseldi.

        Analistler, haftaya Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yurt içinde bütçe dengesi, konut fiyat endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonu ve Fed'in faiz kararı ile Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
