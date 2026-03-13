Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının mart ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, Tüketici Fiyat Endeksi'nde yıl sonu artış beklentisi yüzde 24,11'den yüzde 25,38'e yükseldi.

Analistler, haftaya Orta Doğu'dan gelecek haber akışının yanı sıra yurt içinde bütçe dengesi, konut fiyat endeksi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı özetinin, yurt dışında ise ABD'de üretici enflasyonu ve Fed'in faiz kararı ile Avro Bölgesi'nde enflasyon ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB) faiz kararı başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirtti. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.000 ve 12.900 puanın destek, 13.200 ve 13.300 seviyelerinin ise direnç konumunda olduğu kaydedildi.