Büyükçekmece'de bıçaklanarak hayatını kaybeden çocuğun ağabeyi konuştu: "Ölümcül yerlerine 17 bıçak darbesi vuruyor"

İstanbul Büyükçekmece'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 16 yaşındaki Abdulbaki Demirel'in abisi Muhammed Demirel konuştu. Olayı anlatan acılı ağabey Muhammed Demirel, "Kardeşimden galiba sigara istemişler. Kardeşim ben sigara içmiyorum demiş. Çocuk kaçmaya çalışırken diğer şahıs da arkasından gidiyor. Ölümcül yerlerine vuruyor. 17 bıçak darbesi vuruyor. Faillerin en ağır cazayı almalarını istiyoruz" dedi. Öte yandan Abdulbaki Demirel'den geriye yakınlarına gülümseyerek verdiği fotoğraflar kaldı. (İHA)