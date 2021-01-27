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Borsa neden düştü? Borsa İstanbul son durum

Borsa, günü yüzde 4,50'lik düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 4,50’lik düşüşle tamamladı. Vatanadaşlar borsanın düşmesi üzerine merak ediyor: Borsa neden düştü? İşte detaylar...

Borsa neden düştü? Borsa İstanbul son durum
AA / HABERTURK.COM

Borsa İstanbul'da son durum merak ediliyor. Endeks, 69,11 puanlık azalışla 1.467,00 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 34,3 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 4,07, holding endeksi ise 5,07 değer kaybetti.

BORSA NEDEN DÜŞTÜ?

BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 61,69 puan ve yüzde 3,77 düşüşle 1.575,22 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 4'ü prim yaptı, 96'sı geriledi. Odaş Elektrik, Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, Garanti BBVA, Kardemir (D),Koza Altın İşletmeleri en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

Borsa İstanbul'da işlem gören Bist 100 endeksinde, hisse değerlerinin bu zamana kadar yukarı doğru gitmesinin ardından satışlar gelmeye başladı. Analistler ABD'de görüşmeleri süren ekonomik destek paketinin senatodan geçme süresinin beklenenden çok daha uzun sürmesinin de piyasaları fiyatladığını kaydetti.

Satıcılı seyir izlenen BIST 100 Endeksi dün günün ilerleyen bölümünde kayıplarını belirli ölçüde geri alarak günü yüzde 0,27 oranında düşüşle 1.536,11 puandan tamamladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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