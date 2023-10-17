Haberler Gündem Borsa neden düştü ve ne oldu? 17 Ekim 2023 BIST 100 borsa neden düşüyor?

Borsa neden düşüyor? 17 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düştü? Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,03 puan artışla ve yüzde 0,35 değer kazanarak 7.962,60 puana çıktı.K üresel pay piyasaları, İsrail-Filistin çatışması ve ABD ile Çin arasındaki gelişmeler sebebiyle dalgalı seyrederken, bu hafta ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın açıklamaları yatırımcıların odağına yerleşti. Yaşanan bu gelişmeler, "Borsa neden düştü, ne oldu?" sorularını gündeme getirdi. İşte 17 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsada yaşanan son gelişmeler... Anadolu Ajansı Giriş: 17.10.2023 - 17:30 Güncelleme: 17.10.2023 - 17:30 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

copy ABONE OL

1 Şurada Paylaş!







Borsa İstanbul'da yaşanan son dakika gelişmeleri yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. ABD'de açıklanan enflasyon verileri ve İsrail-Filistin çatışması küresel piyasaları, negatif yönde etkilemeye devam ediyor. Peki, "Borsa neden düştü, ne oldu? 17 Ekim 2023 BIST 100 endeksi borsa neden düşüyor?" İşte Borsa İstanbul'da yaşanan düşüşün sebebi...

2 Şurada Paylaş!







BORSA GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 28,03 puan artışla ve yüzde 0,35 değer kazanarak 7.962,60 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,27 ve holding endeksi yüzde 0,34 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,53 ile turizm, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu. Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,20 değer kaybıyla 7.934,56 puandan tamamladı.