Sektör endeksleri arasında tek kazandıran yüzde 0,67 ile iletişim, en çok kaybettiren yüzde 4,24 ile madencilik oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,5 ile beklentilere paralel arttı.

TÜFE, temmuzda da yüzde 0,2 artmıştı. Şubat 2021'den bu yana en düşük yıllık artışını kaydeden TÜFE, temmuzda yıllık bazda yüzde 2,9 yükselmişti.