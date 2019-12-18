Selim Karahan skarahan@haberturk.com

2019 yılı genel olarak Türk ekonomisinde 'toparlanma' yılı olurken bu toparlanmanın ve küresel piyasalarda artan risk iştahının etkileri Borsa İstanbul'da da net bir şekilde görüldü. 2018 yılını 91 bin 270 puandan kapatan BIST 100 endeksi 2019 genelinde yaklaşık yüzde 22'lik artışla 111 bin puanı aştı.

Bu yükselişle beraber 16 Aralık itibarıyla Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören 490 şirketin toplam piyasa değeri de 1 trilyon 122 milyar liraya ulaştı. Son 2 haftada olağanüstü bir durum yaşanmazsa Borsa İstanbul 2019'da ilk kez seneyi 1 trilyon liranın üzerinde bir piyasa değeriyle kapayacak.

Borsa İstanbul şirketlerinin toplam değeri 1 trilyon lirayı aştı Yıl Piyasa değeri (milyar TL) Piyasa değeri (milyar dolar) Dolar/TL 2019 1122 191.8 5.85 2018 799 151 5.29 2017 883 233.6 3.78 2016 613 174.1 3.52 2015 555 190.1 2.92

TÜM BORSANIN PİYASA DEĞERİ APPLE'IN YÜZDE 15'İ KADAR

Tabii TL bazında bir ilk yaşanacak olsa da aynı olumlu tabloyu şirketlerin dolar bazındaki piyasa değerlerinde görmek mümkün değil. 2018'deki meşhur kur şoku yaşanmadan önce Borsa İstanbul şirketlerinin 2017 sonundaki toplam piyasa değeri 233.6 milyar dolar seviyesindeydi. Bu rakam geçen yıl sonunda 151 milyar dolara geriledi. 16 Aralık 2019 itibarıyla ise 191.8 milyar dolara yükseldi. 191.8 milyar dolar kulağa ilk başta çok gelse de bu rakam tek başına Apple'ın piyasa değerinin yüzde 15'ine denk geliyor.

ZİRVEDEN İNMİYOR

Borsada 'piyasa değeri ligine' bakıldığında ise bu yıl zirvede önceki 3 yılda olduğu gibi 51.9 milyar liralık piyasa değeriyle Koç Holding yer alıyor. Yılın son günlerinde dramatik bir değişim yaşanmazsa Koç Holding 4 sene üst üste seneyi 'şampiyonlukla' tamamlayacak. 16 Aralık itibarıyla dolar bazında Koç Holding'in piyasa değeri ise 8.9 milyar dolar oldu.

16 ARALIK 2019 İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:

Şirket Piyasa değeri (TL) Piyasa değeri (dolar) Koç Holding 51.935.192.064 8.877.810.609 Garanti Bankası 45.864.000.000 7.840.000.000 Akbank 41.548.000.000 7.102.222.222 Tüpraş 30.425.932.800 5.201.014.154 Enka İnşaat 30.400.000.000 5.196.581.197 Turkcell 30.228.000.000 5.167.179.487 Ereğli Demir Çelik 30.135.000.000 5.151.282.051 İş Bankası 28.034.813.100 4.792.275.744 Bim Mağazalar 27.153.984.000 4.641.706.667 Türk Telekom 25.375.000.000 4.337.606.838 Ford Otosan 24.054.880.500 4.111.945.385 İskenderun Demir Çelik 22.272.000.000 3.807.179.487 ASELSAN 22.150.200.000 3.786.358.974 Yapı Kredi 20.610.805.133 3.523.214.553 Sabancı Holding 19.485.857.541 3.330.915.819 Türk Hava Yolları 19.126.800.000 3.269.538.462 Arçelik 13.514.564.100 2.310.181.897 Anadolu Efes 13.144.736.839 2.246.963.562 Vakıfbank 12.825.000.000 2.192.307.692 Tofaş 12.620.000.000 2.157.264.957 İLK 20 TOPLAM 520.904.766.077 89.043.549.757

Koç Holding'in piyasa değeri 2019 genelinde TL bazında yüzde 43, dolar bazında ise yüzde 29 yükseldi. Piyasa değeri liginde bu yıl geçen yıl olduğu gibi Koç Holding'in ardından 45.9 milyar liralık piyasa değeriyle Garanti Bankası geldi. Bu bankayı sırasıyla Akbank, Tüpraş ve Enka inşaat takip etti. İlk 20'deki şirketlerin toplam piyasa değeri 520.9 milyar lirayı buldu.

2018 SONU İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:

Şirket Piyasa değeri (TL) Piyasa değeri (dolar) Koç Holding 36.263.342.115 6.855.074.124 Garanti Bankası 33.684.000.000 6.367.485.822 Tüpraş 28.973.501.440 5.477.032.408 ASELSAN 27.405.600.000 5.180.642.722 Akbank 27.200.000.000 5.141.776.938 Turkcell 27.148.000.000 5.131.947.070 Bim Mağazalar 25.730.100.000 4.863.913.043 Ereğli Demir Çelik 25.445.000.000 4.810.018.904 Enka İnşaat 22.600.000.000 4.272.211.720 Türk Hava Yolları 22.300.800.000 4.215.652.174 İş Bankası 20.294.864.700 3.836.458.355 Ford Otosan 17.984.137.500 3.399.647.921 İskenderun Demir Çelik 16.617.000.000 3.141.209.830 Sabancı Holding 15.343.837.561 2.900.536.401 Türk Telekom 13.930.000.000 2.633.270.321 Yapı Kredi 13.515.282.054 2.554.873.734 Anadolu Efes 12.268.421.049 2.319.172.221 Şişe Cam 11.790.000.000 2.228.733.459 Arçelik 10.473.787.178 1.979.921.962 Vakıfbank 9.725.000.000 1.838.374.291 İLK 20 TOPLAM 418.692.673.597 79.147.953.421

16 Aralık 2019 itibarıyla bir önceki yıla göre Akbank'ın 2 sıra atlaması dikkat çekti. Akbank 41.5 milyar liralık değeriyle 2018'de 3. sırada yer alan Tüpraş'ı geride bırakmakla kalmadı, bu şirketle arasındaki farkı yaklaşık 11 milyar liraya çıkardı.

2017 SONU İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:

Şirket Piyasa değeri(TL) Piyasa değeri (dolar) Koç Holding 46.457.652.276 12.290.384.200 Garanti Bankası 44.982.000.000 11.900.000.000 Akbank 39.280.000.000 10.391.534.392 Ereğli Demir Çelik 34.720.000.000 9.185.185.185 Turkcell 33.616.000.000 8.893.121.693 İş Bankası 31.499.790.000 8.333.277.778 ASELSAN 30.780.000.000 8.142.857.143 Tüpraş 30.751.477.760 8.135.311.577 Enka İnşaat 27.232.000.000 7.204.232.804 Bim Mağazalar 23.635.260.000 6.252.714.286 Türk Telekom 22.610.000.000 5.981.481.481 Sabancı Holding 22.464.847.280 5.943.081.291 Türk Hava Yolları 21.652.200.000 5.728.095.238 Ford Otosan 21.054.600.000 5.570.000.000 Yapı Kredi 18.909.673.085 5.002.559.017 Vakıfbank 16.750.000.000 4.431.216.931 Tofaş 16.170.000.000 4.277.777.778 Anadolu Efes 14.435.526.312 3.818.922.305 Arçelik 14.271.379.690 3.775.497.272 Halkbank 13.325.000.000 3.525.132.275 İLK 20 TOPLAM 524.597.406.403 138.782.382.646

KUR ŞOKUNUN ETKİLERİ SİLİNMEDİ

2017 sonunda piyasa değeri liginde ilk 2 sırada Yine Koç ve Garanti yer alıyordu. Ancak piyasa değerlerine bakıldığında 2018'de kurda yaşanan hareketliliğin izlerinin silinmediği daha net şekilde anlaşılıyor. İlk sıradaki Koç Holding'i ele alacak olursak firmanın 2017 sonunda piyasa değeri 12.3 milyar dolardı. Holding'in değeri bugün TL bazında yüzde 10 artmış olsa da dolar bazında 2017 sonuna göre hala yüzde 27 altında bulunuyor. 2017 sonunda borsanın en değerli 20 şirketinin toplam piyasa değeri, bugünkü 89 milyar dolarlık değere karşın, 138.8 milyar dolardı.

2016 SONU İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:

Şirket Piyasa değeri(TL) Piyasa değeri (dolar) Koç Holding 34.158.546.060 9.704.132.403 Garanti Bankası 32.004.000.000 9.092.045.455 Akbank 31.080.000.000 8.829.545.455 İş Bankası 23.444.843.700 6.660.466.960 Enka İnşaat 22.596.000.000 6.419.318.182 Turkcell 21.098.000.000 5.993.750.000 Sabancı Holding 18.792.120.840 5.338.670.693 Türk Telekom 18.760.000.000 5.329.545.455 Tüpraş 17.854.888.960 5.072.411.636 Ereğli Demir Çelik 17.780.000.000 5.051.136.364 Finansbank 15.718.500.000 4.465.482.955 Bim Mağazalar 15.003.912.000 4.262.475.000 Yapı Kredi 14.866.917.840 4.223.556.205 Denizbank 14.822.967.000 4.211.070.170 Arçelik 14.122.719.484 4.012.136.217 Tofaş 12.150.000.000 3.451.704.545 ASELSAN 12.090.000.000 3.434.659.091 Halkbank 11.675.000.000 3.316.761.364 Emlak Konut 11.286.000.000 3.206.250.000 Vakıfbank 10.900.000.000 3.096.590.909 İLK 20 TOPLAM 370.204.415.884 105.171.709.057

Koç Holding piyasa değeri liginde son olarak yılı 2015'te zirvede tamamlayamamıştı. O sene 29.9 milyar lira (10.2 milyar dolar) piyasa değeriyle Garanti Bankası seneyi Türkiye'nin en değerli şirketi olarak kapatmıştı. Koç'un değeri ise 27.7 milyar lira (9.5 milyar dolar) seviyesindeydi.

2015 SONU İTİBARIYLA BORSADA İLK 20:

Şirket Piyasa değeri (TL) Piyasa değeri (dolar) Garanti Bankası 29.904.000.000 10.241.095.890 Koç Holding 27.717.365.140 9.492.248.336 Akbank 26.800.000.000 9.178.082.192 Turkcell 21.780.000.000 7.458.904.110 İş Bankası 20.699.862.000 7.088.993.836 Türk Telekom 19.110.000.000 6.544.520.548 Enka İnşaat 18.080.000.000 6.191.780.822 Tüpraş 17.429.176.320 5.968.896.000 Finansbank 16.919.999.999 5.794.520.548 Sabancı Holding 16.894.545.119 5.785.803.123 Bim Mağazalar 15.589.860.000 5.338.993.151 Yapı Kredi 14.301.801.080 4.897.877.082 Halkbank 12.987.500.000 4.447.773.973 Anadolu Efes 11.184.868.418 3.830.434.390 Ereğli Demir Çelik 10.640.000.000 3.643.835.616 Ford Otosan 10.625.554.800 3.638.888.630 Türk Hava Yolları 10.198.200.000 3.492.534.247 Emlak Konut 9.880.000.000 3.383.561.644 Vakıfbank 9.575.000.000 3.279.109.589 Tofaş 9.475.000.000 3.244.863.014 İLK 20 TOPLAM 329.792.732.876 112.942.716.738

2017 yılında şirketlerin piyasa değeri dolar bazında 2015 yılını geride bırakmıştı. Bu 2016'da yaşanan darbe girişiminin etkilerinin silinmesi bakımından önemliydi. Ancak 2018 yılında kurda yaşanan hızlı yükseliş tökezlemeye yol açtı. Türkiye'nin en değerli şirketlerinin bu sebeple dolar bazında halen 2015'teki piyasa değerlerine ulaşamadığını görüyoruz.