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A1 Capital ile Borsada Yatırım programının bu haftaki konuğu Phillip Capital Yurt İçi Piyasalar Grup Başkanı Üzeyir Doğan oluyor. Borsa İstanbul'daki sert düşüşün nedenlerinin irdelendiği programda Doğan, yanı sıra borsa şirketlerinin son düşüşün ardından ne kadar ucuz hale geldiğini değerlendiriyor. Doğan, ucuz hale gelen borsada bundan sonraki hareketlerde sektörel farklılıklar olup olmadığına dair güreşlerini de aktarırken küçük yatırımcıya önerilerini de sıralıyor.

NE KADAR SÜRECEK?

Doğan sert düşüş sürecinin sadece seçim ile mi ilgili olup olmadığına dair soruları cevaplarken bu durumun ne kadar süreceğine ve seçim öncesi herhangi bir ralli bekleyip beklemediğine dair görüşlerini de açıklıyor. Seçim sonrası beklentilerini de kaydeden Doğan özellikle borsa şirketlerinin diğer yatırım enstrümanları ile karşılaştırıldığında nasıl göründüğüne dair analiz yapıyor.

HALKA ARZLARIN ETKİSİ NE?

Borsayı bekleyen başka riskler olup olmadığına dair görüşlerini paylaşan Doğan, halka arzları da değerlendirerek arzların endekse etkisinin olumlu mu olumsuz mu olduğunu açıklıyor. Borsaya gelen yaklaşık 3 milyon yeni yatırımcının bundan sonraki süreçte borsayı nasıl etkileyeceğinin konuşulduğu programda bu süreçte yerli ve yabancı yatırımcıların yatırım perspektifinin nasıl şekillenebileceği masaya yatırılıyor.