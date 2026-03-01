Borsa Uzmanları Derneği'nden önemli uyarı

Borsa Uzmanları Derneği tarafından "Jeopolitik Risklere Karşı Finansal Piyasalardaki Kamuoyuna Açıklamamız" başlıklı bir metin yayımlandı.

Yakın coğrafyamızda vuku bulan gelişmelerin hepimizi üzdüğünü belirten Borsa Uzmanları Derneği, öncelikle yaşanan olayların bir an önce sulh ile sonuçlanması dileğini kamuoyu ile paylaştı. Artan 'jeopolitik' risklerin tüm dünya ve Türkiye ekonomisi üzerine etkilerinin olabileceği ifade edildi. Buradaki kritik noktanın sürecin 'ne boyutta ve ne süreyle' devam edeceği olduğu vurgulandı. Bölgesel bir güç olarak yakın coğrafyamızda son 35 yılda benzer süreçlerle karşılaşılmasına rağmen gerek ekonomik gerekse de uluslararası ilişkiler bağlamında başarılı yönetsel süreçlerin sergilendiğine dikkat çekildi.

Borsa Uzmanları Derneği'nin açıklaması şu şekilde:

İlgili kurum ve kuruluşlarımız konunun başta ekonomik boyutu olmak üzere 'etki analizlerini' yaparak kamuoyu ile paylaşmaları durumunda 'ekonomik sis' daha da dağılabilecektir. Ülkemizin dirençli ve dinamik bir ekonomik yapısı olduğu unutulmadan 'algı manipülasyonlarına' karşı dikkatli olunarak rasyonel bir tavır sergilenmesi başta yatırımcılar olmak üzere tüm piyasa katılımcılarının üstüne düşen görevdir. Bu bağlamda 'manipülasyon ve benzeri' davranışların önlenmesi ve sağlıklı fiyat oluşumu için bazı geçici önlenmlerin alınması yoluna da gidilebilir.

Sermaye Piyasalarının güzide kurumu olan borsaların evvel emirde üstlenmesi gerek görev 'likidasyonu' sağlamak ve 'paydaşlarını' korumaktır. Bu nedenle borsanın çok zorunlu haller dışında 'açık' kalması esastır. Ancak olağan dışı bazı durumlarda 'geçici' olmak kaydıyla bazı önlemler gündeme gelebilir. Aşağıda bu konuyla ilgili bazı önerilerimizi kamuoyu ile paylaşmaktayız: Manipülatif haber akışının ilgili kurumlarca daha sıkı takibi, Açığa satış işlemlerinin geçici süreyle askıya alınması, Pay geri alımlarının daha da kolaylaştırılması için ivedilikle karar alınması, VİOP teminat oranlarının artırılması, Sermaye Piyasası paylaşlarının katılacağı borsa istikrar fonunun kurulup şeffaf olarak işletilmesi, Ödünç hisse işlemlerinde kısıtlayıcı önlemler alınması, Uzun süredir gündeme getirdiğimiz BİST bünyesinde piyasanın tüm paydaşlarının belli kıstaslarla katılabileceği özel piyasa izleme ve geliştirme komitesinin kurulması ve piyasanın geliştirilmesi için alınacak önlemlerin hayata geçirilmesi.