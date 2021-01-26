21 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile hisseleri halka arz edilen Işık Plastik hisselerine 401 bin yatırımcı ilgi gösterdi. Işık Plastik halka arzı kapsamında toplam 401.100 gerçek ve tüzel kişiye 11.284.801 adet pay satıldı. Yatırım ortaklığı, fon ve diğerden oluşan 53 kurumsal yatırımcı ise 1.492 adet pay sahibi oldu. Böylece toplam 2 milyon olan Borsa İstanbul yatırımcılarının yaklaşık 5'te 1'i Işık Plastik'e ortak oldu.

Işık Plastik’in sermayesinin 43.741.000 TL’den 51.802.638 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 8.061.638 TL nominal değerli 8.061.638 adet pay ve mevcut ortaklarından Mehmet Çeker’in sahip olduğu 3.224.655 TL nominal değerli 3.224.655 adet pay olmak üzere toplam 11.286.293 TL nominal değerli 11.286.293 adet payın, halka arz edilmesi için geçen hafta yatırımcılardan talep toplamıştı.

181 MİLYON LİRALIK ARZ

Şirket’in 1,00 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 16,10 TL olarak belirlenmişti. Belirlenen halka arz fiyatı ile, halka arz büyüklüğü 181.709.317,30 TL olarak gerçekleşti. Şirketin piyasa değeri de 861 milyon lira oldu. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 14,2 katına denk gelen filtre edilmemiş 160,411,855 TL nominal değerli talep geldi. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı. Halka arza toplamda 401.153 adet yatırımcı katıldı. Bu yatırımcılardan 223.938’i 29’ar adet pay alarak halka arzdan en fazla pay alan yatırımcılar oldu.