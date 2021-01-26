Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

Borsa yatırımcısının beşte 1'i Işık hissesi aldı

Işık Plastik halka arzı kapsamında toplam 401.100 gerçek ve tüzel kişiye 11.284.801 adet pay satıldı. Yatırım ortaklığı, fon ve diğerden oluşan 53 kurumsal yatırımcı ise 1.492 adet pay hisse aldı. Böylece toplam 2 milyon olan Borsa İstanbul yatırımcılarının yaklaşık 5'te 1'i Işık Plastik'e ortak oldu. Rahim Ak'ın haberi

Borsa yatırımcısının beşte 1'i Işık hissesi aldı

21 - 22 Ocak 2021 tarihleri arasında “Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile hisseleri halka arz edilen Işık Plastik hisselerine 401 bin yatırımcı ilgi gösterdi. Işık Plastik halka arzı kapsamında toplam 401.100 gerçek ve tüzel kişiye 11.284.801 adet pay satıldı. Yatırım ortaklığı, fon ve diğerden oluşan 53 kurumsal yatırımcı ise 1.492 adet pay sahibi oldu. Böylece toplam 2 milyon olan Borsa İstanbul yatırımcılarının yaklaşık 5'te 1'i Işık Plastik'e ortak oldu.

Işık Plastik’in sermayesinin 43.741.000 TL’den 51.802.638 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 8.061.638 TL nominal değerli 8.061.638 adet pay ve mevcut ortaklarından Mehmet Çeker’in sahip olduğu 3.224.655 TL nominal değerli 3.224.655 adet pay olmak üzere toplam 11.286.293 TL nominal değerli 11.286.293 adet payın, halka arz edilmesi için geçen hafta yatırımcılardan talep toplamıştı.

181 MİLYON LİRALIK ARZ

Şirket’in 1,00 TL nominal değerli paylarının halka arz fiyatı 16,10 TL olarak belirlenmişti. Belirlenen halka arz fiyatı ile, halka arz büyüklüğü 181.709.317,30 TL olarak gerçekleşti. Şirketin piyasa değeri de 861 milyon lira oldu. Borsa İstanbul tarafından paylaşılan verilere göre talep sonucunda halka arz büyüklüğünün toplamda 14,2 katına denk gelen filtre edilmemiş 160,411,855 TL nominal değerli talep geldi. Halka arz, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da “Borsa’da Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemi ile yapıldığından, herhangi bir yatırımcı grubuna tahsisat yapılmadı. Halka arza toplamda 401.153 adet yatırımcı katıldı. Bu yatırımcılardan 223.938’i 29’ar adet pay alarak halka arzdan en fazla pay alan yatırımcılar oldu.

401.153 yatırımcı hisse aldı
Yatırımcı GrubuDağıtılan nominal tutar (TL)Toplam Dağıtılan Nominal Tutara Oranı (%)Talebi karşılanan başvuru sayısı
Yurtiçi Bireysel* 11.284.801 99,987 401.10011.284.80199,987401.100
Yurtiçi Kurumsal** 1.492 0,013 531.4920,01353
Toplam 11.286.293 100,000 401.15311.286.293100401.153

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

AŞI MİLLİYETÇİLİĞİ| Koç Holding'in kaptanından son dakika uyarı
İŞ-YAŞAM'Aşı milliyetçiliği' uyarısı
TÜSİAD bakanlarla görüştü
İŞ-YAŞAMTÜSİAD 3 bakanla görüştü
KOSGEB'den kobilere e-Tebligat uyarısı! e-Tebligat ve UETS nedir?
İŞ-YAŞAMKOSGEB e-Tebligat'a geçiyor
Sapro Bulgaristan'da fabrika açtı
İŞ-YAŞAMSapro Bulgaristan'da fabrika açtı
Ticaret Bakanlığı, e-ticarette de piyasa gözetim ve denetim faaliyetleri başlatacak
İŞ-YAŞAM'Gelin, Gümrük Birliği’ni güncelleyelim'
Tosyalı Cezayir’de yeni bir rekora imza attı
İŞ-YAŞAMCezayir’de yeni bir rekora imza attı
"DETEKLİYORUZ!" İş dünyasından son dakika enflasyon açıklaması!
İŞ-YAŞAM'Türkiye’nin önceliği fiyat istikrarı'
Port Akdeniz resmen QTerminals'in oldu
İŞ-YAŞAMKatarlılara devri tamamlandı
Lisanslı depoculuğa 5 yılda 323 milyon lira destek sağlandı
İŞ-YAŞAMLisanslı depoculuğa 323 milyon lira destek
Dünya Bankası’ndan OSB’lere 300 milyon dolar destek
İŞ-YAŞAMOSB'lere Dünya Bankası'ndan destek