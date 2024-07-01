Borsa neden düşüyor sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. Bilindiği üzere bir hissenin değerini, büyük oranda arz-talep arasındaki denge ile endekste yaşanan düşüş ve yükseliş hareketleri belirlemektedir. Peki, "Borsa neden düşüyor? 1 Temmuz 2024 Pazartesi BIST 100 endeksi borsa bugün neden düştü?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...