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Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nin bu haftaki konuğu Borsa Uzmanları Derneği Başkanı Ali Aydemir oldu. Borsada son günlerde yaşanan büyük oynaklığa önlem alınıp alınamayacağına dair açıklamalarda bulunan Aydemir, küçük yatırımcıyı da zarara uğratan bu sert hareketler ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul'un yapması gerekenleri anlattı. Küçük yatırımcının borsanın bugün geldiği noktada nasıl hareket etmesi gerektiği yönündeki görüşlerini aktaran Aydemir, piyasanın geleceğine yönelik tahminlerini de aktardı.

TAVAN SORUNU NASIL ÇÖZÜLÜYOR?



Borsa İstanbul’daki sert düşüşlerin nedenin irdelendiği programda Aydemir, son düşüşte küçük yatırımcının kaybının ne olduğunu sorguladı. Borsada sayıları hızla artan küçük yatırımcının ürkütülmemesi için neler yapılması gerektiğini açıklayan Aydemir, piyasanın düşmesinde etkili olan halka arzları da değerlendirdi. Kredi bulamayan şirketlerin halka açıldığı yönündeki eleştirilere ve bunun yatırımcı için bir risk içerip içermediğine dair görüşlerini paylaşan Aydemir, halka arzların ardından hisselerin onlarca kez tavan yapıp sonra hızla düşmeye başlaması sorununun nasıl çözülmeye çalışıldığına dair bilgilerini iletti.

SEÇİMİN ETKİSİ NE OLACAK?

Seçimin borsaya etkisinin de ele alındığı programda yabancı yatırımcının seçim sürecinde nasıl bir tavır sergileyeceğine dair beklentiler ve 2023’te global gelişmelerin Türkiye ekonomisine yansıması tartışıldı.