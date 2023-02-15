Depremin ardından işlemlerine devam etmesi nedeniyle yüzde 8.8 düşen Borsa İstanbul için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) ve Borsa İstanbul ile Sigorta ve Özel Emeklilik Şirketleri Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (SEDDK) aldığı kararlar sonrası borsa şirketleri de dün akşam saatlerinde jet hızıyla harekete geçti. Borsa İstanbul'daki hisse geri alımlarında stopaj vergisi yüzde 15'ten yüzde 0'a indirilmesinin ardından dün şirketler ardı ardına geri alım programları açıkladı.
EN BÜYÜK ALIM THY'DEN
Önceki gün de şirketlerin Genel Kurul kararı olmadan yönetim kurulu kararı ile geri alım programı gerçekleştirmesinin önü açılmıştı. Dün akşam saatlerinde tam 21 şirket 18.6 milyar liralık geri alım açıklarken Türk Hava Yolları'nın 9, İş Bankası'nın 3 ve Erdemir'in 2 milyar liralık alım açıklaması bu şirketlerin hisselerine yönelik ilgiyi artırdı. Vakıfbank'ın 1 ve Halk Bankasının 2 milyar 250 milyon liralık alım açıklamaları da toplam alım miktarının önemli oranda artmasında etkili oldu.
Hisselerde brüt takasın kaldırılması da borsada likiditenin artmasını sağlayacak ak etken olarak görülüyor
|18.6 MİLYAR LİRALIK GERİ ALIM YAPILACAK
|İş Bankası
|3.000.000.000
|THY
|9.000.000.000
|Erdemir
|2.000.000.000
|Acıselsan
|35.000.000
|Verusa
|156.000.000
|Koza Altın
|Değerlendiriyor
|Pasifik Gayrimenkul
|150.000.000
|Seyitler Kimya
|29.000.000
|Orçay
|30.000.000
|Şekerbank
|105.000.000
|Işık Plastik
|20.000.000
|İş Yatırım
|500.000.000
|Rubenis Tekstil
|21.000.000
|İnfo Yatırım
|150.000.000
|İdeal Finansal Teknoloji
|18.500.000
|Hedef Holding
|52.000.000
|Etiler Gıda
|15.000.000
|Konfrut Gıda
|24.000.000
|Vakıfbank
|1.000.000.000
|Altınyağ
|60.000.000
|Halkbank
|2.250.000.000
|TOPLAM
|18.615.500.000
30 GÜN SATILAMAYACAK
SPK tarafından yapılan açıklamaya göre de yürürlükte bir geri alım programı olup olmadığına bakılmaksızın payları borsada işlem gören ortaklıkların ve bunların bağlı ortaklıklarının pay geri alım işlemlerinin kolaylaştırılmasını ve yatırımcıların korunmasını teminen yapılacak ikinci bir duyuruya kadar; payları borsada işlem gören halka açık ortaklıkların, genel kurul kararı aranmaksızın, yapılacak ilk genel kurulda ortakların bilgisine sunulmak üzere, yönetim kurulu kararı ile geri alım programı başlatabileceğine, yönetim kurulu kararında geri alımın amacına, geri alım programının öngörülen azami süresi, alınacak azami pay adedi ile kullanılacak azami fon tutarına yer verilmesi gerektiğine ve söz konusu yönetim kurulu kararının Kurulun özel durum açıklamalarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde kamuya açıklanmasına karar verildi.
SPK'dan yapılan açıklamaya göre geri alınan payların, geri alındığı tarihten itibaren 30 günlük süre boyunca satılamamasına ve 30 günlük sürenin hesaplanmasında “ilk giren ilk çıkar” yönteminin uygulanmasına karar verildi.
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