Börülce yemeği nasıl yapılır? Protein kaynağı olan hafif şekerli tadıyla bol sağlıklı ve şifa kaynağı oluyor. Nohut kadar yoğun kullanmasak da sofrada gereken önemi kazanmasını ümit ederiz. Afiyet olsun.

Börülce Yemeği Malzemeler:

1 su bardağı börülce fasulye

1 adet kuru soğan

2 adet yeşil biber

1 adet havuç

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı domates salçası

5 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı toz kırmızı biber

1 çay kaşığı karabiber

Börülce Yemeği Yapılışı: