        Borusan Contemporary'de 23 Nisan kutlaması

        Borusan Contemporary, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı sanat, doğa ve oyun dolu özel bir programla kutluyor. Borusan Hikâye Evi ve atölyepikolo işbirliğiyle 18 ve 26 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilecek atölyelerde çocuklar; "Dönüşen Yeryüzü" sergisinden ilhamla doğanın ritmini keşfediyor ve kostümleriyle orman canlılarına dönüşüp kendi yaratıcı dünyalarını inşa ediyor

        Giriş: 13 Nisan 2026 - 11:25 Güncelleme:
        Borusan Contemporary, 23 Nisan coşkusunu Perili Köşk’ün ilham veren atmosferinde çocuklarla buluşturuyor. 18 Nisan Cumartesi ve 26 Nisan Pazar günleri düzenlenecek atölyelerde 4-6, 6-8, 7-10 ve 8-12 yaş aralığındaki çocuklar, dışavurumcu oyun, yaratıcı dans, hareket ve tasarım pratikleriyle tanışarak Çocuk Bayramı’nın tadını sanatla çıkaracak.

        18 Nisan Cumartesi: Kostümlü Atölyelerle Doğa Keşfi

        23 Nisan programı, Borusan Hikâye Evi işbirliğiyle hazırlanan özel kostümlü atölyelerle 18 Nisan Cumartesi günü başlıyor. Saat 11.00’de 4-6 yaş grubu çocuklar için düzenlenecek “Kıvrıl, Dolan, Uç!” atölyesinde, Edward Burtynsky’nin doğa fotoğraflarından ilham alan çocuklar, kozadan çıkan kelebeklerin kanatlarını kendi hayal güçleriyle tasarlıyor ve yaratıcı dans eşliğinde orman yaşamının bir parçası oluyor.

        Aynı gün saat 12.45’te 7-10 yaş grubu için gerçekleşecek “Böcek Orkestrası Sunar − Cırr Vıızzz Pıırrrr” atölyesinde ise çocuklar, sanatçı ve bilim insanı Maria Sibylla Merian’ın çalışmalarından ilhamla kendi böcek kanatlarını tasarlıyor. Kurulan dramatik kurgu içinde böceklere dönüşen minik katılımcılar, sesler ve doğaçlama aracılığıyla doğanın ritmini bedenleriyle keşfediyor.

        26 Nisan Pazar: Renk Renk Gelecek Hayalleri

        23 Nisan coşkusu, atölyepikolo yürütücülüğünde 26 Nisan Pazar günü gerçekleşecek atölyelerle devam ediyor. Saat 12.00’de 6-8 yaş grubu için düzenlenecek “Renk Renk Gökyüzü”nde çocuklar, Beat Zoderer’in “Tavan Freskosu” eserinden ilham alıyor. Geleceğe dair dileklerini kâğıtlara yazan çocuklar; kesme, katlama ve boyama teknikleriyle kendi geometrik tavan freskolarını tasarlıyor.

        Saat 14.00’te 8-12 yaş grubu çocukları ağırlayacak “Hayallere Giden Merdiven” atölyesinde ise Doug Aitken’in “Yükselen Merdiven” eseri inceleniyor. Heykel kavramı üzerine düşünen çocuklar, onları kendi gelecek hayallerine adım adım taşıyacak özgün merdiven maketleri üreterek yaratıcılıklarını somutlaştırıyor.

        Borusan Contemporary Çocuk Atölyeleri biletleri Biletix'te satışa çıktı.

