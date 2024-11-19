Borusan Sanat'ta Mozart’ın dünyasına yolculuk
Borusan Sanat, 28 Kasım'da müzik tutkunlarını Mozart'ın dünyasına yolculuğa davet ediyor. Onursal şefi Gürer Aykal yönetimindeki Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, dünyaca ünlü piyanist Chloe Ji-Yeong Mun'a eşlik edeceği konserde Mozart'ın farklı dönemlerine ait eserlerini seslendirecek.
Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde, tüm zamanların en önemli klasik müzik bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerinden oluşan özel bir repertuvarı izleyicilerle buluşturacak.
Kore Kültür Merkezi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin destekleriyle 28 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek ve “Mozart’tan Sevgilerle” adını taşıyan bu konserde, bestecinin farklı dönemlerini ve üsluplarını yansıtan üç farklı yapıtı seslendirilecek. Bu dopdolu Mozart programında müzikseverler, bestecinin 22 numaralı Piyano Konçertosunu, 28 numaralı Senfonisini ve İki Marş eserini dinleyecekler. BİFO, programın ilk eserinde başarılı piyanist Chloe Ji-Yeong Mun’a eşlik edecek. Dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle çalışan Mun, 60. Uluslararası Busoni Yarışmasının jüri başkanı Jörg Demus’dan övgüler toplarken Martha Argerich’in ardılı olarak gösteriliyor.
Aydın Büke ve Füsun Özgüç, konser öncesinde, Zorlu PSM’nin Meydan Fuaye alanında 19.00-19.30 saatleri arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. 28 Kasım’daki konser, saat 19.45 itibarıyla yayına başlayan Borusan Klasik’ten canlı dinlenebilir.Chloe Ji-Yeong Mun
BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI
GÜRER AYKAL şef
CHLOE JI-YEONG MUN piyano
MOZART
Piyano Konçertosu no.22, K 482, Mi bemol Majör
İki Marş, K 335/320a, Re Majör
Senfoni no.28, K 200/189k; 173e, Do Majör
Aydın Büke ve Füsun Özgüç ile konser öncesi söyleşi
19.00-19.30, Meydan Fuaye / Zorlu PS