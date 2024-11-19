Borusan Sanat'ta Mozart’ın dünyasına yolculuk

Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası (BİFO), onursal şefi Gürer Aykal yönetiminde, tüm zamanların en önemli klasik müzik bestecilerinden Wolfgang Amadeus Mozart’ın eserlerinden oluşan özel bir repertuvarı izleyicilerle buluşturacak.

Kore Kültür Merkezi ve Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği’nin destekleriyle 28 Kasım Perşembe günü saat 20.00’de Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleşecek ve “Mozart’tan Sevgilerle” adını taşıyan bu konserde, bestecinin farklı dönemlerini ve üsluplarını yansıtan üç farklı yapıtı seslendirilecek. Bu dopdolu Mozart programında müzikseverler, bestecinin 22 numaralı Piyano Konçertosunu, 28 numaralı Senfonisini ve İki Marş eserini dinleyecekler. BİFO, programın ilk eserinde başarılı piyanist Chloe Ji-Yeong Mun’a eşlik edecek. Dünyanın önde gelen orkestraları ve şefleriyle çalışan Mun, 60. Uluslararası Busoni Yarışmasının jüri başkanı Jörg Demus’dan övgüler toplarken Martha Argerich’in ardılı olarak gösteriliyor.

REKLAM Gürer Aykal Aydın Büke ve Füsun Özgüç, konser öncesinde, Zorlu PSM’nin Meydan Fuaye alanında 19.00-19.30 saatleri arasında konser üzerine keyifli bir söyleşi gerçekleştirecek. 28 Kasım’daki konser, saat 19.45 itibarıyla yayına başlayan Borusan Klasik’ten canlı dinlenebilir. Chloe Ji-Yeong Mun BORUSAN İSTANBUL FİLARMONİ ORKESTRASI GÜRER AYKAL şef CHLOE JI-YEONG MUN piyano