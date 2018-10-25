Almanya temsilcisi Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi A Grubu 3.hafta maçında sahasında Atletico Madrid'i konuk etti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ HEYECANI HTSPOR ARENA'DA... BORUSSİA DORTMUND - ATLETİCO MADRİD MAÇININ TÜM DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ...

İlk yarıda Axel Witsel'in golüyle soyunma odasına 1-0 önde giden Dortmund, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. 73'te Guerreiro'nun golüyle ile farkı ikiye çıkaran Almanlar, 83'e Sancho'nun kaydettiği golle skoru 3-0'a getirdi. 89. dakikada sahneye yeniden Guerreiro çıktı. Portekizli futbolcu attığı golle durumu skoru 4-0 yaptı ve maç sonucunu belirledi.

Bu sonuçla A Grubu'nda üçte üç yapan Dortmund puanını 9'a yükseltti ve liderlik koltuğuna oturdu. Karşılaşmadan puansız ayrılan Atletico Madrid ise 6 puanda kaldı. Madrid ekibi grupta Borussia Dortmund'un ardından ikinci sırada bulunuyor.

BORUSSİA DORTMUND: 4 - ATLETİCO MADRİD: 0 (38' Axel Witsel, 73'-89' Guerreiro, 83' Sancho) BORUSSİA DORTMUND: Bürki, Piszczek, Zagadou, Diallo, Achraf, Delaney, Witsel, Götze, Reus, Pulisic, Larsen ATLETİCO MADRİD: Oblak, Juanfran, Godin, Lucas Hernandez, Filipe Luis, Koke, Thomas, Saul, Lemar, Costa, Griezmann MAÇTAN İSTATİSTİKLER Borussia Dortmund Atletico Madrid 50 % Topla Oynama Yüzdesi 50 % 5 İsabetli Şut Sayısı 2 3 İsabetsiz Şut Sayısı 5 4 Korner 5 8 Faul 13 Ofsayt 2 A GRUBU'NDA PUAN DURUMU Takımlar O G B M A Y Av P Borussia Dortmund 3 3 0 0 8 0 +8 9 Atletico Madrid 3 2 0 1 5 6 -1 6 Club Brugge 3 0 1 2 2 5 -3 1 Monaco 3 0 1 2 2 6 -4 1 STAT: Signal Iduna Park HAKEM: Anthony Taylor

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