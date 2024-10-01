Borussia Dortmund: 7 - Celtic: 1 | MAÇ SONUCU
UEFA Şampiyonlar Ligi 2. haftasında Borussia Dortmund sahasında Celtic'i ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 7-1 kazandı ve 2'de 2 yaparak liderlik koltuğuna oturdu.
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması ikinci haftasında Borussia Dortmund sahasında Celtic'i ağırladı. Mücadele ev sahibi ekibin 7-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.
Alman ekibine galibiyeti getiren golleri Emre Can (p), Karim Adeyemi (3), Serhou Guirassy (2) ve Felix Nmecha kaydetti. İskoç temsilcisinin tek golü ise Daizen Maeda'dan geldi.
Bu sonucun ardından Nuri Şahin'in öğrencileri 6 puanla liderlik koltuğuna oturdu. Celtic ise 3 puanda kaldı.
Turnuvanın 3. haftasında Dortmund, 22 Ekim Salı günü Real Madrid deplasmanında sahne alacak. Celtic ise 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Atalanta'ya konuk olacak.