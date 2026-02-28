Canlı
        Haberler Bilgi Spor Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler

        Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

        Bayern Münih, Bundesliga'nın 24. haftasında Borussia Dortmund ile karşı karşıya geliyor. Sıgnal Iduna Park'ta oynanacak mücadele için geri sayım sürerken, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçının başlama saati ve karşılaşmanın canlı olarak yayınlanacağı kanal futbolseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11'ler...

        Giriş: 28.02.2026 - 19:18
        Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışı veren iki takım açısından bu maç 3 puandan fazlasını ifade ediyor. Borussia Dortmund ev sahibi olmanın avantajını kullanıp lider Bayern Münih ile olan puan farkını azaltmak istiyor. Bayern Münih ise zorlu deplasmanda galip puan farkını korumanın hesaplarını yapıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

        BORUSSİA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

        Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı 28 Şubat Cumartesi günü 20.30'da oynanacak.

        BORUSSİA DORTMUND - BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA?

        Sıgnal Iduna Park'ta oynanacak mücadele S Sport Plus, Tivibu Spor 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

        MUHTEMEL 11'LER

        Borussia Dortmund: Kobel; Anton, Schlotterbeck, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Brandt; Guirassy

        Bayern Münih: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Diaz; Kane

