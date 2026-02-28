Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı için geri sayım başladı. Şampiyonluk yarışı veren iki takım açısından bu maç 3 puandan fazlasını ifade ediyor. Borussia Dortmund ev sahibi olmanın avantajını kullanıp lider Bayern Münih ile olan puan farkını azaltmak istiyor. Bayern Münih ise zorlu deplasmanda galip puan farkını korumanın hesaplarını yapıyor. Peki, Borussia Dortmund - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...