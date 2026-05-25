Borussia Dortmund'dan Salih Özcan'a veda!
Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, milli oyuncu Salih Özcan'ın takımdan ayrıldığını açıkladı.
Giriş: 25 Mayıs 2026 - 23:45
Almanya Bundesliga ekibi Borussia Dortmund, sözleşmesi sona eren Salih Özcan için veda mesajı yayınladı.
Alman ekibi yaptığı açıklamada "Borussia Dortmund'daki herkes, Salih'e dört yıl boyunca siyah-sarı formayla gösterdiği tutku, özveri ve bağlılık için teşekkür ediyor. Yeni hayatında sana en iyisini diliyoruz, Salih!." ifadelerini kullandı.
28 yaşındaki oyuncu, Borussia Dortmund ile 96 maça çıktı.
