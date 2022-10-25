Manchester City ile oynadığı beş Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kazanan Dortmund (1B 3M), tek galibiyetini 2012/13 sezonunun grup aşamasında iç sahada aldı (1-0).

Dortmund ile oynadığı son üç Şampiyonlar Ligi maçını da 2-1 kazanan Manchester City, turnuva tarihinde bir rakibini aynı skorla üst üste dört kez mağlup eden ilk takım olmak istiyor.

Alman takımlarıyla oynadığı son 16 Şampiyonlar Ligi maçının 14'ünü kazanan Manchester City (1B 1M), bu süreçteki tek mağlubiyetini son ziyaretinde Leipzig'den aldı (1-2). City'nin bu turnuvada temsilcilerini en fazla mağlup ettiği ülke de Almanya (16).

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 14 iç saha maçının sadece ikisini kaybeden Dortmund (8G 4B), bu mağlubiyetlerin birini 2020/21'in çeyrek final aşamasında Manchester City'den aldı (Nisan 2021).

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde akan oyun golü yemeyen iki takımdan biri olan Manchester City (diğeri Club Brugge), bu süreçte sadece Jude Bellingham'ın korner sonucundaki kafa vuruşuyla gol izni verdi.