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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund-PSV Eindhoven: 2-0 (MAÇ SONUCU) - Futbol Haberleri

        Borussia Dortmund-PSV Eindhoven: 2-0 (MAÇ SONUCU)

        Borussia Dortmund, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı PSV Eindhoven'ı evindeki rövanşta 2-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Alman ekibine turu getiren golleri Jaden Sancho ve Marco Reus kaydetti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.03.2024 - 00:53 Güncelleme: 14.03.2024 - 00:53
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        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Borussia Dortmund ile PSV Eindhoven karşı karşıya geldi. Alman ekibi Dortmund, deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 2-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

        Hollanda ekibi karşısında sarı-siyahlılara galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Jadon Sancho ve 90+5. dakikada Marco Reus kaydetti.

        Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan 90 dakika sahada kaldı.

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