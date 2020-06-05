Yeni tip kronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle mart ayı ortasında askıya alınan Almanya Birinci Futbol Ligi’nin (Bundesliga) 16 Mayıs’ta yeniden başlarken DFL, "hijyen ev test" tasarısı yayınlamış, bir dizi önlem alınmıştı. Borussia Dortmund'un 5 futbolcusunun, karantina kurallarını ihlal ettiği ortaya çıktı!

Sarı-siyahlılarda Jadon Sancho, Axel Witsen, Dan-Axel Zagadou, Raphael Gueerreiro ve Manuel Akanji, güvenlik protokolünü hiçe sayarak özel kuaför çağırarak maskesiz şekilde traş oldu. Bild'de yer alan habere göre Almanya Futbol Federasyonu, Borussia Dortmund'a 14 günlük karantina uygulayabilir!

Herhangi bir aksiyon alınmazsa Borussia Dortmund yarın Hertha Berlin'i konuk edecek.