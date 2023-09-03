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        Haberler Spor Futbol Almanya Borussia Mönchengladbach: 1 - Bayern Münih: 2 MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Borussia Mönchengladbach: 1 - Bayern Münih: 2 MAÇ SONUCU

        Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Borussia Mönchengladbach'ı 2-1 yendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 00:11 Güncelleme: 03.09.2023 - 00:11
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        Bayern ikinci yarıda açıldı
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        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile A Grubu'nda bulunan Bayern Münih, Bundesliga'nın 3. haftasında Borussia Park'ta Borussia Mönchengladbach'a konuk oldu.

        Ev sahibi ekip, ilk yarıyı 30. dakikada Ko Itakura'nın golüyle 1-0 önde tamamladı.

        İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Bayern Münih, 58. dakikada Leroy Sane ve 87. dakikada Mathys Tel ile bulduğu gollerle müsabakadan 2-1 galip ayrıldı.

        Bu sezon oynadığı üç karşılaşmadan da galip ayrılan Bayern Münih, puanını 9'a çıkardı.

        Borussia Mönchengladbach ise 1 puanda kaldı.

        Bundesliga'da bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Bayer Leverkusen sahasında Darmstadt 98'i 5-1, Hoffenheim sahasında Wolfsburg'u 3-1, Werder Bremen sahasında Mainz 05'i 4-0 ve Stuttgart sahasında Freiburg'u 5-0 yendi. Augsburg-Bochum müsabakası ise 2-2 berabere sonuçlandı.

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