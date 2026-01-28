Habertürk
Habertürk
        Haberler Gündem İnanç Boşanmak Günah mı? Diyanet’e Göre Boşanmak Caiz mi?

        Boşanmak Günah mı? Diyanet’e Göre Boşanmak Caiz mi?

        Din, insanın hayatını düzenleyen ilahi kurallar bütünü olarak aile yapısına, evliliğe ve toplumsal düzene büyük önem verir. İslamiyet, evliliği kutsal bir bağ olarak kabul ederken, bu bağın sürdürülemez hâle geldiği durumları da göz ardı etmez. Bu nedenle evlilik kadar boşanma konusu da dini açıdan sıkça merak edilen meseleler arasında yer alır. Özellikle boşanmak günah mı, boşanmak caiz mi ve boşanmanın günahı var mı gibi sorular, İslamiyet çerçevesinde değerlendirilmesi gereken önemli başlıklardır.

        Habertürk
        Giriş: 28.01.2026 - 11:10 Güncelleme: 28.01.2026 - 11:10
        Boşanmak Günah mı?
        Toplumda boşanma çoğu zaman olumsuz bir durum olarak algılansa da, din bu meseleye daha dengeli ve gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşır. Evlilikte yaşanan anlaşmazlıklar, şiddet, huzursuzluk ya da ciddi uyumsuzluk gibi durumlar, boşanmayı kaçınılmaz hale getirebilir. Bu noktada Diyanet’in açıklamaları, konunun doğru anlaşılması açısından yol gösterici olur…

        Dinde Günah Kavramı

        İslamiyet’te günah kavramı, Allah’ın açıkça yasakladığı fiillerin bilinçli şekilde yapılması veya emredilen bir sorumluluğun kasten terk edilmesiyle ortaya çıkar. Din, bir davranışı değerlendirirken yalnızca fiilin kendisine değil elbette niyete, sonuca ve ortaya çıkan zarara da bakar. Bu nedenle her hoş karşılanmayan davranış, otomatik olarak günah kabul edilmez. Aile hayatı söz konusu olduğunda din, hem bireyin huzurunu hem de toplumun düzenini gözetir. Sürekli huzursuzluk, şiddet ya da ciddi hak ihlallerinin yaşandığı bir evlilikte, tarafların zarar görmesi kaçınılmazdır. Böyle bir durumda boşanmanın günahı var mı sorusu, evliliğin mevcut şartlarıyla birlikte ele alınmalıdır. Din, zulmün ve haksızlığın devam etmesini değil, adaletin sağlanmasını esas alır.

        Dince Caizlik Kavramı

        Caiz, dini açıdan yapılmasında sakınca bulunmayan davranışları ifade eden bir kavramdır. İslamiyet’te caiz olan bir eylem, ne açıkça emredilmiş ne de kesin olarak yasaklanmıştır. Boşanma da bu kapsamda değerlendirilir. Din, evliliğin korunmasını teşvik eder; ancak evliliğin taraflara zarar verdiği durumlarda boşanmayı yasaklamaz. Bu noktada boşanmak caiz mi sorusu önem kazanır. İslamiyet, evlilikte tarafların huzurunu ve güvenliğini esas aldığı için, sürdürülemeyen evliliklerin zorla devam ettirilmesini uygun görmez. Dolayısıyla boşanma, din açısından caiz kabul edilen bir çözüm yoludur. Ancak bu caizlik durumu elbette keyfi ve sorumsuz bir yaklaşımı değil… Ancak zorunlu hallerde başvurulabilecek bir çıkışı ifade eder.

        Boşanmak Günah mı?

        Toplumda sıkça sorulan sorulardan biri de boşanmak günah mı sorusudur. İslam alimlerinin genel görüşüne göre, boşanma başlı başına günah değildir. Ancak boşanmanın sebepleri ve nasıl gerçekleştirildiği büyük önem taşır. Keyfi, ani ve düşünülmeden yapılan boşanmalar, dini açıdan hoş karşılanmaz. Eğer boşanma eylemi geçimsizlik, şiddet, aldatma ya da tarafların temel haklarının ihlal edilmesi gibi ciddi nedenlere dayanıyorsa, bu durumda günah söz konusu olmaz. Aksine, tarafların zarar görmesini önleyen bir adım olarak değerlendirilir. Bu çerçevede boşanmanın günahı var mı sorusuna verilecek cevap, evliliğin mevcut durumu ve tarafların niyetleriyle doğrudan ilişkilidir.

        Boşanmak Caiz mi?

        Boşanmak caiz mi sorusu, dini hüküm açısından oldukça nettir. İslamiyet, boşanmayı caiz bir hak olarak tanımlar. Hatta bazı durumlarda boşanma, taraflar için daha hayırlı bir seçenek olabilir. Kur’an-ı Kerim’de boşanmayla ilgili hükümler yer alması, bu durumun din tarafından tamamen reddedilmediğini açıkça gösterir. Ancak caiz olması, boşanmanın teşvik edildiği anlamına gelmez. Din, evliliğin korunmasını ve sorunların mümkünse uzlaşma yoluyla çözülmesini önerir. Buna rağmen sorunlar çözülemiyorsa, boşanma İslamiyet’te meşru bir yol olarak kabul edilir. Bu yönüyle boşanma, ne mutlak bir günah ne de sıradan bir davranış olarak görülür.

        Diyanet’e Göre Boşanmak Caiz mi?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, boşanma dini açıdan caizdir ancak zorunlu haller dışında başvurulmaması tavsiye edilir. Diyanet, evliliğin karşılıklı sevgi, saygı ve anlayış temelinde sürdürülmesi gerektiğini vurgular. Bu temel ortadan kalktığında ve evlilik taraflara zarar vermeye başladığında, boşanma meşru bir çözüm olarak görülür. Diyanet’e göre, boşanmanın kendisi değil; boşanmaya götüren sebepler ve süreçte yapılan haksızlıklar günah doğurur. Bu nedenle boşanmak günah mı sorusunun cevabı, boşanmanın nedenleriyle birlikte değerlendirilmelidir. Hak ihlali, iftira, kul hakkı gibi unsurlar varsa, günah bu noktada ortaya çıkar. Sonuç olarak İslamiyet’te boşanma, zorunlu hallerde başvurulabilecek caiz bir haktır. Boşanmak günah mı, boşanmak caiz mi ve boşanmanın günahı var mı soruları, evliliğin şartları ve tarafların niyetleri dikkate alınarak cevaplanmalıdır.

