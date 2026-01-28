Boşanmak Günah mı? Diyanet’e Göre Boşanmak Caiz mi?

Toplumda boşanma çoğu zaman olumsuz bir durum olarak algılansa da, din bu meseleye daha dengeli ve gerçekçi bir bakış açısıyla yaklaşır. Evlilikte yaşanan anlaşmazlıklar, şiddet, huzursuzluk ya da ciddi uyumsuzluk gibi durumlar, boşanmayı kaçınılmaz hale getirebilir. Bu noktada Diyanet’in açıklamaları, konunun doğru anlaşılması açısından yol gösterici olur…

Dinde Günah Kavramı

İslamiyet’te günah kavramı, Allah’ın açıkça yasakladığı fiillerin bilinçli şekilde yapılması veya emredilen bir sorumluluğun kasten terk edilmesiyle ortaya çıkar. Din, bir davranışı değerlendirirken yalnızca fiilin kendisine değil elbette niyete, sonuca ve ortaya çıkan zarara da bakar. Bu nedenle her hoş karşılanmayan davranış, otomatik olarak günah kabul edilmez. Aile hayatı söz konusu olduğunda din, hem bireyin huzurunu hem de toplumun düzenini gözetir. Sürekli huzursuzluk, şiddet ya da ciddi hak ihlallerinin yaşandığı bir evlilikte, tarafların zarar görmesi kaçınılmazdır. Böyle bir durumda boşanmanın günahı var mı sorusu, evliliğin mevcut şartlarıyla birlikte ele alınmalıdır. Din, zulmün ve haksızlığın devam etmesini değil, adaletin sağlanmasını esas alır.

Dince Caizlik Kavramı Caiz, dini açıdan yapılmasında sakınca bulunmayan davranışları ifade eden bir kavramdır. İslamiyet’te caiz olan bir eylem, ne açıkça emredilmiş ne de kesin olarak yasaklanmıştır. Boşanma da bu kapsamda değerlendirilir. Din, evliliğin korunmasını teşvik eder; ancak evliliğin taraflara zarar verdiği durumlarda boşanmayı yasaklamaz. Bu noktada boşanmak caiz mi sorusu önem kazanır. İslamiyet, evlilikte tarafların huzurunu ve güvenliğini esas aldığı için, sürdürülemeyen evliliklerin zorla devam ettirilmesini uygun görmez. Dolayısıyla boşanma, din açısından caiz kabul edilen bir çözüm yoludur. Ancak bu caizlik durumu elbette keyfi ve sorumsuz bir yaklaşımı değil… Ancak zorunlu hallerde başvurulabilecek bir çıkışı ifade eder. Boşanmak Günah mı? Toplumda sıkça sorulan sorulardan biri de boşanmak günah mı sorusudur. İslam alimlerinin genel görüşüne göre, boşanma başlı başına günah değildir. Ancak boşanmanın sebepleri ve nasıl gerçekleştirildiği büyük önem taşır. Keyfi, ani ve düşünülmeden yapılan boşanmalar, dini açıdan hoş karşılanmaz. Eğer boşanma eylemi geçimsizlik, şiddet, aldatma ya da tarafların temel haklarının ihlal edilmesi gibi ciddi nedenlere dayanıyorsa, bu durumda günah söz konusu olmaz. Aksine, tarafların zarar görmesini önleyen bir adım olarak değerlendirilir. Bu çerçevede boşanmanın günahı var mı sorusuna verilecek cevap, evliliğin mevcut durumu ve tarafların niyetleriyle doğrudan ilişkilidir.