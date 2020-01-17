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ABD merkezli ses ekipmanları üretecisi Bose, 100’den fazla fiziksel satış mağazalarını kapatma kararı aldı. 1964 yılında MIT’de elektrik mühendisliği profesörü olan Dr. Amar G. Bose tarafından kurulan şirket, Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Japonya’da kendi adıyla açtığı toplam 119 mağazasını kapatacağını duyurdu.

Bose’den yapılan açıklamada, şirketin ürünlerinin büyük ölçüde e-ticaret kanalları üzerinde satın alınmasının bu kararın temel sebebi olduğu belirtildi. Ancak alınan bu karar, şirketin çoğunluğu mağazalarında olmak üzere toplam 9 bini geçen personelinden yüzlercesinin işsiz kalmasına yol açacak.

Kuzey Amerika, Avrupa, Avustralya ve Japonya’daki mağazalarını gelecek birkaç ay içinde kapatacak olan Bose, toplamda 119 mağazanın kapısına kilit vurmayı planlıyor. Bu pazarlar dışında yer alan Bose’nin Çin, Birleşik Arap Emirlikleri, Hindistan, Güney Kore ve Güney Doğu Asya’daki toplam sayıları 130’u bulan fiziksel mağazaları ise faaliyetlerine devam edecek.

GÜRÜLTÜ ÖNLEME İLE ÖNE ÇIKTI

Bose’nin ilk fiziksel satış mağazası ABD’de 1993’te açılmıştı. Mağazalarını bir deneyim merkezi olarak konumlandıran şirket, satış noktalarında gürültü önleme özellikli kulaklıklarının yanı sıra akıllı ve taşınabilir hoparlörlerini, kulaklık özellikli güneş gözlüklerini, otomobiller için geliştirilen ses ve multimedya sistemlerini de sergiliyor.

Bose’nin küresel satışlardan sorumlu başkan yardımcısı Colette Burke, konuyla ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Fiziksel mağazalarımız başlangıçta insanlara ses ve ev eğlence sistemlerini test etme ve konuyla ilgili bilgi alma fırsatı sunuyordu. Bu o dönemde radikal bir karardı, ancak biz müşterilerimizin ihtiyaçlarına odaklanmıştık. Şimdi de aynısını yapıyoruz.”