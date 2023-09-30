Bosna Hersek'in geleneksel köftesi: Çevapi

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Restoranın, açıldığı yıldan itibaren çevapi geleneğini sürdürdüğünü kaydeden Memeti, "Bu gelenek, nesilden nesle geçerek devam ediyor. Müşterilerimizin çoğu komşu ülkelerden, Belgrad, Zagreb, Lübliyana'dan geliyorlar. Bunun yanı sıra Avusturya, Almanya ve Türkiye'den de müşterilerimiz var" dedi.

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Memeti, çevapinin geleneksel yöntemlerle odun kömüründe, mangalda hazırlandığının altını çizerek, "çevapi"yi genelde 5'li ya da 10'lu olarak servis ettiklerini ve hem yerli hem de yabancı müşterilerin yedikten sonra hayran kaldıklarını kaydetti.