Bostan kebabı nasıl yapılır? Bostandan toplanan iri patlıcanlarla beşamel sos bir araya gelerek damaklarda enfes bir tat bırakıyor. Hele bir de kaşar peynirini üzerinde kızartıp yerken tadına doyulmaz.

Bostan Kebabı Malzemeler:

• 4 adet orta boy bostan patlıcan

• 250 gr et

• 1 orta boy soğan

• 4-5 adet yeşil biber

• 3 adet orta boy domates

• 2-3 diş sarımsak

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 1 su bardağı sıvı yağ

• 1 çay kaşığı karabiber

• Tuz

• 1 tatlı kaşığı domates salçası

• 1 tatlı kaşığı biber salçası

• 100 gram kaşar peyniri

Beşamel Sos İçin:

• 1 yemek kaşığı tereyağı

• 2 yemek kaşığı un

• 1 su bardağı süt

• 1 çay kaşığı tuz

• 1 tutam karabiber

Bostan Kebabı Yapılışı:

• Bostan patlıcanlarını kök kısımlarından kesip yıkayalım. Alacalı olarak soyduğumuz patlıcanları ortadan ikiye kesip bıçak veya oyacakla patlıcanların orta kısmını etli kalacak şekilde oyalım.

• Patlıcanların acılarını atmaları için tuzlu su içerisinde bekletiyoruz.

• Sıvıyağdan yarım çay bardağı ayıralım ve kalan yağı tavada kızdıralım.

• Tuzlu suda beklettiğimiz patlıcanları sudan çıkarıp kâğıt havlu yardımıyla iyice kurulayalım.

• Her tarafını eşit bir şekilde çevirerek kızartalım. Fazla yağını süzdürüp fırın kabı içerisine dizelim.

• Kesme tahtasının üzerinde eti minik formda doğrayalım.

• Tereyağını tavada eriterek eti içerisine atıp kavuralım.

• Küçük formda doğranmış olduğumuz soğanı, yeşil biberi, kıydığımız sarımsakları da ete ilave ederek 10 dakika boyunca arada karıştırarak tüm malzemeleri diriliğini kaybettirene kadar pişelim.

• Domatesleri yıkayalım, kabuklarını soyalım. Minik küpler formunda doğrayıp sotelemiş olduğumuz malzemelere ilave edelim.

• Domatesler malzemelerle özleşene kadar 10 dakika kadar pişirelim.

• Karabiber ve tuzu da ilave edip karışımı ocaktan alalım.

• Kızartmış olduğumuz patlıcanların içlerini hafifçe tuzlayalım. Hazırlamış olduğumuz harcı patlıcanların içini dolduralım.

• 1 adet domatesi rendeleyelim.

• Domates salçası ve biber salçasını 1 çay bardağı suyun içerisinde eritelim.

• Rendelemiş olduğumuz domatesle birlikte fırın tepsisine dökelim.

• Ayırdığımız sıvı yağı üzerine gezdirip önceden ısıttığımız 200 derecelik fırında 15 dakika kadar pişirelim.

• Yemeğimizi fırından alalım. Tereyağını ocakta eritip unu kokusu çıkana kadar kavuralım ve sütü yavaş yavaş ekleyelim. Topaklanmaması için çırpıcıyla karıştırarak pişirin. Tuz ve karabiber atıp ocaktan alın. Yapmış olduğunuz beşamel sosu patlıcanların üzerine eşit olacak şekilde paylaştıralım.

• Kaşar peynirini rendeleyip üzerleri kızarana kadar fırında pişirelim.

• Tabağa koyup ince kıyılmış maydanozla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Bostan Kebabı Püf Noktaları:

• Patlıcanları tuzla suda bekletirseniz acısının gitmesini sağlayacaksınız.

• Patlıcanları kızartmadan önce tamamen kurutmalısınız.

• İç harç olarak et yerine kıyma kullanabilirsiniz.