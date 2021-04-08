Türk filmleri Boston'da 0:00 / 0:00

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Boston Türk Filmleri Festivali, bu yıl çevrim için olarak 15 - 30 Nisan'da gerçekleştirilecek. Festivalde şu filmler yer alacak;

* Nasipse Adayız (Ercan Kesal)

* Ölü Ekmeği (Reis Çelik)

* Seni Buldum Ya (Reha Erdem)

* Görülmüştür (Serhat Karaaslan)

* Aden (Barış Atay)

* Dersaadet Apartmanı (Tankut Kılınç)

* Aşk Büyü vs (Ümit Ünal)

Ölü Ekmeği

Boston Türk Filmleri Festivali'nde ayrıca Deniz Tortum'un 'Maddenin Halleri' ve Elizabeth Lo'nun 'Stray' adlı belgeselleri de gösterilecek. Festival kapsamında Türk sineması üzerine ödül alan yönetmenlerin katılacağı çevrim içi bir panel de düzenlenecek.