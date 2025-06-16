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        Haberler Spor Futbol Botafogo: 2 - Seattle Sounders: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Botafogo: 2 - Seattle Sounders: 1 | MAÇ SONUCU

        FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Brezilya ekibi Botafogo, ABD ekibi Seattle Sounders'ı 2-1 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.06.2025 - 09:42 Güncelleme: 16.06.2025 - 09:42
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        Botafogo açılışı galibiyetle yaptı!
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        FIFA Kulüpler Dünya Kupası B Grubu ilk maçında Botafogo ile Seattle Sounders karşı karşıya geldi. Lumen Field'ta oynanan müsabakayı kazanan 2-1'lik skorla Botafogo oldu.

        Eski Galatasaraylı Alex Telles'in de asist yaptığı maçta Brezilya ekibine galibiyeti getiren golleri, Jair ve Igor Jesus kaydetti.

        Seattle Sounders'ın golü ise Cristian Roldan'dan geldi.

        Turnuvaya galibiyetle başlayan Botafogo, PSG'nin ardından ikinci sıraya yerleşti.

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