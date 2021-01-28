BOTAŞ personel alımı başvurusu yapmak isteyenler haberimizden İŞKUR başvuru ekranına erişebilir. Resmi Gazete'de yayınlanan ilana göre BOTAŞ farklı illerde ve çeşitli alanlarda 74 mühendis, 149 teknisyen, 16 itfaiye görevlisi, 3 büro görevlisi, 23 uzman yardımcısı ve 3 müfettiş yardımcısı istihdam edecek. İşte BOTAŞ personel alımı başvuru ekranı...

2021 BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

BOTAŞ personel alımı ilanında yer alan bilgiye göre, "İlanlara Başvurular Türkiye İş Kurumu Üzerinden Yapılacaktır" denildi.. BOTAŞ ilanları, 25.01.2021-29.01.2021 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumunun

http://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/JobsOnAir.aspx internet adresinde

yayımlanacaktır. İŞKUR aboneliği olmayan ama başvuru yapmak isteyen adaylar en yakın İŞKUR merkezine giderek ya da İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden kayıt yaptıktan sonra başvuru yapabilecek.

2021 BOTAŞ PERSONEL ALIMI BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

2021 BOTAŞ 268 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

BOTAŞ PERSONEL ALIMI KADROLARI NELER?

5 Elektrik Mühendisi,

14 Makine Mühendisi,

3 Petrol ve Doğalgaz Mühendisi,

21 Elektrik- Elektronik Mühendisi,

6 İnşaat Mühendisi,

9 Harita Mühendisliği - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği

2 Çevre Mühendisi,

3 Kimya Mühendisi,

6 Bilgisayar Mühendisi- Harita Mühendisliği - Jeodezi ve Fotogrametri

Mühendisliği

1 Matematik Mühendisliği / Harita Mühendisliği - Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği,

1 Jeoloji Mühendisi,

1 Enerji Sistemleri Mühendisliği,

3 Endüstri Mühendisliği / İşletme Mühendisliği/ Matematik Mühendisi,

3 SBF / İİBF Hukuk,

5 İşletme,

6 İBFF,

4 Hukuk,

1 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi,

2 kamu Yönetimi çalışma - Ekonomisti ve Endüstri İlişkileri,

1 İletişim Fakültesi,

2 Bilgi Yönetimi / Bilgi ve Belge Yönetimi ( Büro İşçisi ),

1 Grafik Tasarımı ( Büro İşçisi ),

16 Sivil Savunma ve İtfaiyecilik ( İtfaiye Görevlisi ),

50 Elektrik- Elektronik Teknolojisi Elektrik / Elektronik Teknolojisi /

Elektronik teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

14 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

3 İş Sağlığı ve Güvenliği ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

13 İnşaat Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

4 Bilgisayar teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

34 Makine Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

21 Elektrik / Elektrik Teknolojisi ( Diğer Teknisyen ve Tekniker ),

9 Harita Teknisyeni ( Diğer Teknisyen ve Tekniker )

1 Tesisat teknolojisi ve İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi ( Diğer

Teknisyen ve Tekniker