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HaberlerSağlık

Boyun ağrısına ne iyi gelir? Evde çözüm

Günlük hayatta en çok rastladığımız rahatsızlıklardan biri boyun ağrısı. Masa başında çalışanlar boyun tutulması gibi durumlarla çok sık karşılaşıyorlar. Boyun ağrısı için pratik çözümler istiyorsanız aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz. İşte boyun ağrısına iyi gelecek yöntemler

Boyun ağrısına ne iyi gelir

Boyun ağrısı çalışma hayatında masa başı çalışanların en çok yakındığı bir ağrıdır. Ancak bu ağrıların bir şekilde pratik uygulamalarla çözümlenmesi mümkün olabilir. Kullanılan yastığın seçimi, bi torba buz, kas gevşetici kremler ve bir kaç kolay egzersizler fayda sağlayabilir. Bazı kişiler tam boynun ağrıdığını söylerken bazıları da belli bir bölgenin ağrısından şikayet ederler.

Boyunun içinden geçen omurilik, şah damarı ve sinirler geçer. Ayrıca 2,5-3,5 kg arası başı taşıyor olması da cabası. En çok eklemlerin içinde çalışan boyun eklemleridir. Bu yüzden yıpranması da kolay olmaktadır.

Boyun Ağrısına Etken Olan Durumlar?

Kas İncinmesi ve Spazm: Boyunda oluşan ağrı ve sertliğin olması kasların incinmesi ve spazm geçirmesi nedenidir. Stres, aşırı yorgunluk, duruş bozukluğu ya da önceden geçirilen bir yaralanma neden olabilmektedir.

Sinirlerde Sıkışma; Boyundan gelen ağrının kollara yayılarak, uyuşmaya ve karıncalanmaya neden olması bir artrit ya da travma nedeniyle omurilikte sinir sıkışması durumudur.

Menenjit: Ateş, mide bulantısı, şiddetli baş ağrısı, kusma, baş dönmesi ve bilinç bulanıklığına eşlik eden boyun ağrısı varsa menenjit olma ihtimali görülür. Boyundaki oynatılamayan sertlik menenjitte görülen ama nadir olan bir belirtidir.

Boyun Ağrısına Ne İyi Gelebilir?

  • Yatak sert olmalı
  • İnce bir yastık ya da hiç yastıksız yatmak
  • Gergin ve sert kasları gevşetmek için ılık ıslatılmış bir havlu konulabilir.
  • Kas gevşetici ilaçlar alınabilir.
  • Ağrı kesici alınabilir.
  • Masaj yapılarak da ağrılar hafifletilebilir.
  • Boyun kaslarını çalıştıran egzersizler ara ara yapılmalıdır.
  • Duruş biçimine dikkat etmek
  • Çok fazla boynu eğerek çalışmamak gereklidir.
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