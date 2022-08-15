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Bozayının erik yediği anlar fotokapanla görüntülendi 0:00 / 0:00

İHA

Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Terzialan beldesindeki Düz Pirem mevkiinde Kazdağları’ndaki yaban hayvanları türlerini izlemek için, doğa fotoğrafçısı Bora Soysal ile Doğa ve Milli Parklar Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik fotokapan kurdu.

Bozayının bir erik ağacının dalını kırarak erik yediği anlar ise fotokapan ile anbean kayıt edildi.

Fahri Av Müfettişi Mehmet Şevik, “Kazdağları’nda yaban hayvanlarının türlerini incelemek için fotokapan çalışması yaptık. Bu esnada erik dalı gördük. Merak edip baktığımızda ağacın gövdesinde ayıya ait tırnak izlerini gördük.

Oraya fotokapan kurduğumuzda bozayının gece ve gündüz bölgeye gelip erik ağacına çıkıp erik yediğini izlemiş olduk” dedi.