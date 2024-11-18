Bozdağ'ın sonbahar renkleri ziyaretçilerini bekliyor
İzmir, Aydın ve Manisa illerinde yer alan Bozdağ'daki ağaçlar sonbaharla birlikte kızılın tonları ve yeşile boyandı
İzmir, Aydın ve Manisa illerinde yer alan Bozdağ'da sonbaharla birlikte kızılın tonları ve yeşile boyanan ağaçlar güzel manzaralar oluşturuyor.
Bozdağ üzerindeki Turgutlu ilçesine bağlı Çatalköprü Mahallesi, dere ve kanyonlarıyla doğa yürüyüşçülerinin tercih ettiği güzergahlar arasında yer alıyor.
Sonbaharla birlikte kızılçam ormanlarından gelen yeşilin yanına farklı ağaçların kızıl ve sarı tonlarını da alan bölge, görsel zenginliğiyle dikkat çekiyor.