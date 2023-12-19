Brad Pitt 60. yaş gününü kız arkadaşı Ines de Ramon ile kutladı
Oscar ödüllü oyuncu 60'ıncı yaş gününü yakın arkadaşları ve yeni sevgilisi Ines de Ramon ile beraber kutladı. X'de "Hâlâ yaşayan en seksi erkek" olarak trend olan Brad Pitt'in formunu koruması dikkat çekti
Brad Pitt, 60'ncı yaş gününü yeni sevgilisi mücevher uzmanı Ines de Ramon beraber kutladı. Pitt'in hayranları, 60 yaşına girmesine rağmen yaşlanmadığını dile getirerek "Hâlâ yaşayan en seksi erkek" yorumlarında bulundu.
60'INCI YAŞ GÜNÜNÜ BERABER KUTLADILAR
Angelina Jolie ile boşanmasından bu yana ilk defa bir ilişki içerisinde görülen Brad Pitt, 32 yaşındaki Ines de Ramon ile güzel vakit geçirdiklerini dile getiriyor.
Brad Pitt ile Ines de Ramon'ın Kasım 2022'den beri beraber olduğu öğrenildi. Pitt, şu anda Formula 1 filminin çekimlerinden önce dinlenmenin tadını çıkarıyor. Çekimler yeni yılda başlayacak.