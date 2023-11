Brad Pitt'e Britney Spears tepkisi

1 Şurada Paylaş!









ABD'li şarkıcı Britney Spears, köleliğe benzettiği babası James Parnell Spears ile vasilik süreci de dahil olmak üzere, hayatı ve kariyeri hakkında her şeyi anlattığı 'The Woman in Me'nin (İçimdeki Kadın) adlı anı kitabı için rekor bir anlaşmaya imza atmıştı. Spears'ın hayatını anlattığı anı kitabı 'The Woman in Me'nin (İçimdeki Kadın) beyazperdeye taşınması için çalışmalar başladı.