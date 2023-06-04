Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, birlikteliklerini 2016'da sonlandırmıştı. İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

Brad Pitt'i kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Angelina Jolie, eski eşiyle ayrılık sonrası Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti.

Ancak bununla da sınırlı kalmayan Pitt ve Jolie, 2008'de satın aldıkları Güney Fransa'daki Miraval Şatosu için de birbirlerine dava açmıştı.