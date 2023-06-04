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Brad Pitt'ten eski eşi Angelina Jolie'ye 'kindar' suçlaması

2016'da yollarını ayıran Brad Pitt ile Angelina Jolie arasındaki Miraval Şatosu davası sürüyor. Karşılıklı olarak birbirine dava açan ikilinin yasal süreci devam ederken Pitt, eski eşi Jolie'yi 'kindar' olmakla suçladı

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  • Brad Pitt'ten eski eşi Angelina Jolie'ye 'kindar' suçlaması - Magazin haberleri

    Bir zamanlar 'Brangelina' adıyla anılan ünlü oyuncular Brad Pitt ile Angelina Jolie, birlikteliklerini 2016'da sonlandırmıştı. İkilinin, ilişkisinin bitme nedeni olarak şiddetli geçimsizlik gösterilmişti.

    Brad Pitt'i kendisine fiziksel saldırıda bulunmakla suçlayan Angelina Jolie, eski eşiyle ayrılık sonrası Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adındaki altı çocuğunun velayeti için karşı karşıya gelmişti.

    Ancak bununla da sınırlı kalmayan Pitt ve Jolie, 2008'de satın aldıkları Güney Fransa'daki Miraval Şatosu için de birbirlerine dava açmıştı. 
  • Brad Pitt'ten eski eşi Angelina Jolie'ye 'kindar' suçlaması - Magazin haberleri

    Angelina Jolie, Brad Pitt'in Miraval Şatosu şaraphanesinin kontrolünü ele geçirmeye çalıştığını ve kendisine 'sus payı' verdiğini öne sürerek eski eşine 250 milyon dolarlık dava açmıştı.
  • Brad Pitt'ten eski eşi Angelina Jolie'ye 'kindar' suçlaması - Magazin haberleri

    Brad Pitt ise Angelina Jolie'nin kendisine "zarar vermek" için bu satışı "bir yabancıya" gerçekleştirdiğini iddia etmiş ve eski eşinin kendisine satış için izin verdiğini ile sürerek Angelina Jolie’ye dava açmıştı.
  • Brad Pitt'ten eski eşi Angelina Jolie'ye 'kindar' suçlaması - Magazin haberleri

    Brad Pitt'in avukatlarının belgelerini elde eden bir televizyon kanalı, oyuncunun eski eşi Angelina Jolie'ye yönelik ifadelerini yayınladı.
  • Brad Pitt'ten eski eşi Angelina Jolie'ye 'kindar' suçlaması - Magazin haberleri

    'KİNDAR' SUÇLAMASI

    Angelina Jolie'yi "kindar" olmakla suçlayan Brad Pitt'in belgelerinde "Jolie'nin Pitt ile görüşmelerini sonlandırma kararı tamamen kasıtlıdır. Davada gösterileceği üzere, Jolie'nin adımları yasa dışıdır, Pitt'e zarar vermektedir ve kendisini zenginleştirmektedir" ifadeleri yer aldı.
  • Brad Pitt'ten eski eşi Angelina Jolie'ye 'kindar' suçlaması - Magazin haberleri

    'ANGELINA JOLIE'Yİ SUSTURMAK İSTİYOR' İDDİASI

    Angelina Jolie'nin avukatı Paul Murphy ise yaptığı açıklamada Brat Pitt'in 2016'da uçakta Jolie ve çocuklarına şiddet uyguladığı hadiseye göndermede bulundu. Murphy "Bugün hâlâ, üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen, Pitt uçakta yaşanan hadiseyi inkar etmedi. Gerçek şu ki Pitt, uçakta yaşanan fiziksel şiddet olayı konusunda Jolie sessiz kalmazsa, Miraval Şatosu'nun satışıyla ilgili Jolie ile anlaşmayı reddediyor" dedi.
  • Brad Pitt'ten eski eşi Angelina Jolie'ye 'kindar' suçlaması - Magazin haberleri

    UÇAKTA NE YAŞANDI?

    Öte yandan Angelina Jolie, Brad Pitt'in özel jetleriyle yaptıkları bir uçak yolculuğu sırasında, sarhoşken kendisine ve iki çocuğuna saldırdığını iddia etmişti.
  • Brad Pitt'ten eski eşi Angelina Jolie'ye 'kindar' suçlaması - Magazin haberleri

    Ailenin Fransa'dan Los Angeles'a seyahati sırasında gerçekleştiği belirtilen olayda Angelina Jolie, Brad Pitt'in kendisini kafasından tutarak sarstığını, bir çocuğunu boğazladığını ve diğerinin suratına vurduğunu savundu. Pitt'in olayda sözlü şiddet de uyguladığı ve aile bireylerinin üzerine alkol döktüğü de ileri sürülmüştü. 

    Fotoğraflar: AP, Reuters, Shutterstock, Mega

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