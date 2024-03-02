Bradley Cooper'ın kızını gerçekten sevmesi 8 ayını aldı

"ÇOCUĞUM İÇİN ANINDA ÖLEBİLİRİM"

ABD'li oyuncu Bradley Cooper, şimdilerde 6 yaşında olan kızı için; "İlk sekiz ay çocuğu gerçekten sevip sevmediğimi bile bilmiyordum" diyerek Lea ile bir bağ kurmanın kendisine ne kadar zorladığını açıkladı. Kızını gerçekten sevmesinin 8 ayını aldığını ifade eden Cooper; "Çocuğum için anında öldürebilirim" diyen ebeveynlerle ilişki kuramadığını da "Benim deneyimim bu. Ondan büyülendim. Onunla ilgilenmeyi sevdim ama biri silahla gelse ölür müydüm?” sözleriyle paylaştı.