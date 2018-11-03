Braga - Vitoria Setubal maçı heyecanı

Portekiz Premier Lig maçında Braga ile Vitoria Setubal, 04 Kasım 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 23:00. 18 puanlı Braga 2. sırada bulunuyor, Vitoria Setubal 11 puana sahip ve 7. sırada. Ev sahibi Braga, son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Vitoria Setubal, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 589 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Braga kazanırsa 1.30, beraberlik çıkarsa 3.75, Vitoria Setubal sahadan galip ayrılırsa 6.25 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.55, karşılıklı gol yok 1.65 oranını kazandıracak.

Braga son haftadaki Rio Ave müsabasında 1-0 yenildi.

Vitoria Setubal, Tondela karşılaşmaında 1-0 kazandı.

Braga, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Braga, kendi sahasında 9 gol attı, 4 gol yedi.

Vitoria Setubal, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. Vitoria Setubal, deplasmanda 4 kez ağları sarsarken, 4 kez topu kendi kalesinde gördü.

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