3 ÇOCUK BABASI

Kendisi gibi oyuncu olan Afton Smith ile 1996-2008 yılları arasında bir evlilik gerçekteştiren Brendan Fraser'ın bu birliktelikten Griffin Arthur, Leland Francis ve Holden Fletcher adında üç çocuğu bulunuyor.

Fotoğraflar: AP, Splash News, Avalon.