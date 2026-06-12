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        Haberler Ekonomi Enerji Brent petrol ABD-İran anlaşması umuduyla sert düştü

        Brent petrol ABD-İran anlaşması umuduyla sert düştü

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı planlarını iptal etmesinin ardından İran'ın yarı resmi ajansı Mehr, ABD-İran Mutabakat Zaptı ile Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde yeniden açılmasının öngörüldüğünü duyurmasının ardından brent petrolde sert düşüş yaşandı. Brent petrol yüzde 4'ten fazla düşerek 90 doların altını gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Haziran 2026 - 11:34 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Petrol fiyatlarında sert düşüş

        ABD Başkanı Donald Trump dün akşam Georgia Vali Yardımcısı Burt Jones'un gerçekleştirdiği mitinge telekonferans yoluyla bağlanmış ve ABD'nin İran ile savaşı sona erdirdiğini ve İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini söylemişti.

        Bugün ise İran'ın yarı resmi ajansı Mehr, İran'ın ABD ile ön anlaşmaya varıldığı haberlerini teyit ettiğini belirtti ve ABD-İran Mutabakat Zaptı'na yönelik ayrıntıları paylaştı.

        Mehr'in haberine göre, ABD-İran Mutabakat Zaptı Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde yeniden açılmasını öngörüyor. Bununla beraber ABD ile varılan mutabakat anlaşmasının ABD'nin yaptırımları kaldırma taahhüdünü de içeriyor.

        90 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ

        Bu gelişmeler ve anlaşmaya yönelik olumlu tablo petrol fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

        Brent petrol yüzde 4'ten fazla düşerek 90 doların altını gördü. TSİ 11.30 itibarıyla Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 86,25'ten işlem görüyor.

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