Brent petrol ABD-İran anlaşması umuduyla sert düştü
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı planlarını iptal etmesinin ardından İran'ın yarı resmi ajansı Mehr, ABD-İran Mutabakat Zaptı ile Hürmüz Boğazı'nın 30 gün içinde yeniden açılmasının öngörüldüğünü duyurmasının ardından brent petrolde sert düşüş yaşandı. Brent petrol yüzde 4'ten fazla düşerek 90 doların altını gördü
Giriş: 12 Haziran 2026 - 11:34 Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump dün akşam Georgia Vali Yardımcısı Burt Jones'un gerçekleştirdiği mitinge telekonferans yoluyla bağlanmış ve ABD'nin İran ile savaşı sona erdirdiğini ve İran'ın nükleer silah sahibi olmamayı kabul ettiğini söylemişti.
Bugün ise İran'ın yarı resmi ajansı Mehr, İran'ın ABD ile ön anlaşmaya varıldığı haberlerini teyit ettiğini belirtti ve ABD-İran Mutabakat Zaptı'na yönelik ayrıntıları paylaştı.
90 DOLARIN ALTINI GÖRDÜ
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