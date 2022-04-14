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Brent petrol güne azalışla başladı! Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar?

Rusya Ukrayna savaşı brent petrolde dalgalı bir seyir izlenmesine neden oluyor. Brent petrolün varil fiyatı dün 109 dolara kadar yükselirken günü 108,78 dolar seviyesinde tamamladı. Uluslarası piyasalara yön veren Brent petrol yeni güne kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla başladı. İşte, 14 Nisan brent petrol varil fiyatı…

  • 01
    Brent petrol fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 14 Nisan 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla artış görülmesi  brent petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu. Brent petrol varil fiyatı, dün 109 dolara kadar yükselirken günü 108,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla gösterdi.
  • 02
    Brent petrol fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 14 Nisan 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    14 NİSAN BRENT PETROL VARİL FİYATI NE KADAR?

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,07 dolardan işlem görüyor.

    Dün 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 108,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 103,14 dolardan alıcı buldu.
  • 03
    Brent petrol fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 14 Nisan 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla artış görülmesi etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon 400 bin varil (yüzde 2,3) artarak yaklaşık 421 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil artacağı yönündeydi.

    Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), Çin'de artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan sıkı karantina önlemlerinin yılın geri kalanında talep görünümünü olumsuz etkilediği gerekçesiyle bu yıl için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etmesi de fiyatları baskıladı.

    Ajans, dün yayınlanan mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"da, bu yılki küresel petrol talebi öngörüsünü 260 bin varil düşürerek yaklaşık 99 milyon 400 bin varile çekti.
  • 04
    Brent petrol fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 14 Nisan 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    IEA, ayrıca küresel petrol arzının yılın ikinci çeyreğinde "yoğun bir belirsizlik altında olacağına" işaret ederek, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve bazı petrol şirketlerinin Rus petrolünü geri çevirmesiyle oluşan arz açığının da giderek büyüdüğüne işaret etti.

    Öte yandan, Libya'da 2022 yılı içinde günlük petrol üretiminin 1 milyon 400 bin varile yükseltileceği, daha sonraki yıllarda miktarın daha da artırılacağı duyuruldu. Libya Petrol Kurumu Başkanlığından şubatta yapılan açıklamada, ülkede günlük petrol üretiminin 1 milyon 200 bin varil olduğu belirtilmişti.
  • 05
    Brent petrol fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 14 Nisan 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    Kovid-19 salgınına karşı Çin'in en büyük kenti Şanghay’da 28 Mart'ta ilan edilen ve halen devam eden kapanmayla birlikte Asya ekonomilerinden gelen olumsuz üretim sinyalleri de fiyatların düşük seyrine katkıda bulunuyor.

    Kentte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan kapanma kademeli olarak gevşetilmeye başlatılsa da sokağa çıkma yasağı şehrin büyük bölümünde devam ediyor.

    Brent petrolde teknik olarak 108,48 ile 109,07 dolar aralığının direnç, 107,50 ile 107,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
  • 06
    Brent petrol fiyatı ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 1 varil brent petrol kaç dolar? 14 Nisan 2022 Uluslararası piyasada petrol fiyatları

    BİR VARİL BRENT PETROL KAÇ LİTRE?

    SPK'nın internet sitesinden edinilen bilgiye göre; bir varil petrol 42 galon ham petrol ile eşdeğerdir (159 litre). Bir varil ham petrolden, 19,6 galon benzin, 4 galon jet yakıtı, 10 galon dizel yakıt ve ısıtıcı yakıt, 1,7 galon LPG, 1,7 galon ağır akaryakıt, ve 7,6 galon diğer türevleri üretilebilmektedir. Bütün ham petroller birbirlerine eş değerde değildir.

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