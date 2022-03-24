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Brent petrol fiyatı ne kadar oldu, kaç dolar? 24 Mart 2022 petrol fiyatları

Brent petrol kaç dolar? Brent petrol varil fiyatı tedarik sıkıntısı yaşanacağı korkusu petrol fiyatlarını yukarı çekti. Uluslararası piyasalarda dün 117 dolar seviyelerinde işlem gören brent petrol yeni günde 120 doları aştı. Peki, Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? İşte, 24 Mart petrol fiyatları...

  • 01
    24 Mart Perşembe Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 24 Mart 2022 petrol fiyatları

    Brent petrolün varil fiyatı tedarik sıkıntılarının baş gösterebileceği korkusuyla yükselmeye devam ediyor. ABD'nin Rusya'ya yönelik yaptırım uygulayacağına dair haberlerin ardından brent petrol fiyatı 120 dolar seviyesini aştı. İşte, 24 Mart 2022 petrol fiyatları..
  • 02
    24 Mart Perşembe Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 24 Mart 2022 petrol fiyatları

    24 MART BRENT PETROL NE KADAR OLDU?

    Brent petrolün varili, Hazar Boru Hattı'nda fırtına kaynaklı kesintilerin yaşanmasının ardından uluslararası piyasalarda 120 doları aştı.

    Sabah saatlerinde 115 dolar seviyesinde işlem gören Brent petrolün varil fiyatı, saat 17.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,3 artışla 120,37 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 114,06 dolardan alıcı buldu.
  • 03
    24 Mart Perşembe Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 24 Mart 2022 petrol fiyatları

    Rusya'nın salı günü fırtına kaynaklı hasarların giderilmesi için Hazar Boru Hattı'ndan yapılan petrol akışında günlük 1 milyon varil kesintiye gidileceğini açıklamasının ardından, akış bugün tamamen durduruldu.

    Yaklaşık bir buçuk ay süreceği açıklanan kesinti kararı, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları açıklamasından bir gün önce gerçekleşti.
  • 04
    24 Mart Perşembe Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 24 Mart 2022 petrol fiyatları

    Rusya-Ukrayna Savaşı sebebiyle uluslararası piyasalarda daralan arzın, son gelişmelerle daha da sekteye uğrayacağı endişeleriyle petrol fiyatları 120 doları aştı.

    Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda ABD ve Avrupa Birliği'ne (AB) mal tedarikinde ödemelerin dolar veya avro yerine Rus rublesiyle yapılacağını açıklaması da fiyatlardaki yukarı yönlü hareketlenmeleri destekledi.
  • 05
    24 Mart Perşembe Brent petrol kaç dolar? Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 24 Mart 2022 petrol fiyatları

    Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki düşüş arz tarafındaki endişeleri tetikleyerek fiyatlar üzerindeki yukarı yönlü baskıyı arttırdı.

    Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 4 milyon 280 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi stokların 25 bin varil artacağı yönündeydi.

    Stoklardaki düşüş, ülkede petrol talebinin toparlanmaya devam ettiği algısını güçlendirerek fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

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