Fed kararları öncesi tahvil piyasasından çıkışların artması da dikkati çekerken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi dün yüzde 2,17 ile Haziran 2019'dan bu yana en yüksek seviyeyi görmesinin ardından bugün yüzde 2,15 seviyelerinde yatay seyrediyor. Tahvil piyasasında bugün, Rusya'nın vadesi gelen 117 milyon dolarlık ödemesini yapıp yapmayacağı yakından takip edilecek.