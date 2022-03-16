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Brent petrol varil fiyatı düşüşe geçti! Brent petrol ne kadar? 1 varil brent petrol kaç dolar?

Uluslarası piyasalara yön veren Brent petrolün varil fiyatı araştırılıyor. Peki, 16 Mart 2022 Brent petrol fiyatı ne kadar oldu? 1 varil brent petrol kaç dolar? İşte, Uluslarası piyasada petrol fiyatlarında son durum…

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