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Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 21 Temmuz brent petrol fiyatı

Brent petrol varil fiyatında, ekonomik durgunluk endişeleri ve Rus petrolünde ambargo kaynaklı azalma beklentisi nedeniyle kısmi düşüş gözlemlendi. Dün 107,44 dolara kadar yükselen brent petrol fiyatı bugün kapanışa göre yüzde 0,34 azalış gösterdi. İşte, 21 Temmuz brent petrol varil fiyatı...

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  • Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 21 Temmuz 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç litre?

    Brent petrol fiyatları dünyada yaşanan gelişmeler ile dalgalı bir seyir izliyor. Rus petrolünde ambargo kaynaklı azalma beklentisi, brent petrol varil fiyatında kısmi düşüşe neden oldu. Brent petrolde 106,68 ile 107,20 dolar aralığı direnç seviyesi olarak kabul edilirken 106,16 ile 105,64 aralığı ise destek bölgesi olarak izlenebilir. İşte, 21 Temmuz brent petrol varil fiyatı...
  • Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 21 Temmuz 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç litre?

    21 TEMMUZ BRENT PETROL FİYATI NE KADAR?

    Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 106,56 dolardan işlem görüyor.

     

    Dün 107,44 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 azalışla 106,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 99,39 dolardan alıcı buldu.
  • Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 21 Temmuz 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç litre?

    Petrol fiyatlarının kısmi düşüşünde, Rus petrolünde ambargo kaynaklı azalma beklentisi ve enerji talebini zayıflatabilecek ekonomik durgunluk endişeleri etkili oldu.

     

    Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de Kovid-19 vaka sayılarında görülen artışın ve getirilen yeni kısıtlamaların ekonomik toparlanmayı sekteye uğratabileceğinden endişe ediliyor. Ülkede getirilen yeni kısıtlamalar petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.
  • Brent petrol varil fiyatı ne kadar? 21 Temmuz 2022 brent petrol fiyatı: 1 varil brent petrol kaç litre?

    Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 400 bin varil azalarak 426 milyon 600 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 300 bin varil artacağı yönündeydi.

    Brent petrolde teknik olarak 106,68 ile 107,20 dolar aralığının direnç, 106,16 ile 105,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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